Dünya Güzeli Azra Akın, Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin hakkında konuştu (Estetik polemiği)

1 Yedi aylık hamile olan Miss Turkey 2002 birincisi Azra Akın, yakın arkadaşı Arzum Onan'ın Kadın adlı sergisine eşi Atakan Koru'yla beraber katıldı.

2 Güzel bir hamilelik dönemi geçirdiğini belirten Akın, "Her şey çok güzel gidiyor. Kendimi iyi hissediyorum. Bebeğimizin tekmeleri hissetmek harika bir duygu, mucize gibi bir şey" dedi.

3 Bebeklerinin cinsiyetini öğrenmemeye çalıştıklarını söyleyen Akın, "Biz cinsiyetini öğrenmek istemiyoruz bebeğimizin ve şu ana kadar bunu başarabildik. Bu bize daha çok heyecan veriyor. Hatta isim dahi düşünmedik. İsim konusuda çok zor bir durum. Birkaç isim düşünüyoruz ama karar veremiyoruz" şeklinde konuştu.