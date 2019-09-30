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Dünya Kahve Günü’ne özel Türklerin kahve ajandası (En çok tercih edilen kahve türleri)

Her yıl 1 Ekim’de Dünya Kahve Günü kutlanıyor. Bir yemek sipariş şirketi, kullanıcılarının kahve alışkanlıklarını inceledi. İşte 2019’un ilk 3 çeyrek verilerinden oluşan kahve ajandası...

  • 1

    En sevilen kahve çeşidi: Latte

    Kahvenin en sevilen eşlikçileri: Füme Hindili Jambonlu sandviç, brownie, tarçınlı havuçlu kek

  • 2

    Kahvenin en sevildiği gün: Cuma

    Kahvenin en sevildiği saat: Sabah 9.00

  • 3

    Kahveyi en çok seven yaş: 26

    Ofiste en çok içilen kahveler: Latte, filtre kahve, white chocolate mocha

  • 4

    Evde en çok içilen kahveler: Latte, Americano, cappucino

    Kadınların favori kahvesi: Latte

  • 5

    Erkeklerin favori kahvesi: Filtre kahve

    Kahveye ayırdığımız günlük ortalama bütçe: 16 TL

  • 6

    Geçtiğimiz yıla kıyasla kahve siparişlerindeki artış oranı: 5 kat

    Geçtiğimiz yıla kıyasla kahvede yükselen yıldız: 11 kat sipariş artışı ile Türk kahvesi

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