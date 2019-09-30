Dünya Kahve Günü’ne özel Türklerin kahve ajandası (En çok tercih edilen kahve türleri)
Her yıl 1 Ekim’de Dünya Kahve Günü kutlanıyor. Bir yemek sipariş şirketi, kullanıcılarının kahve alışkanlıklarını inceledi. İşte 2019’un ilk 3 çeyrek verilerinden oluşan kahve ajandası...
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1
En sevilen kahve çeşidi: Latte
Kahvenin en sevilen eşlikçileri: Füme Hindili Jambonlu sandviç, brownie, tarçınlı havuçlu kek
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2
Kahvenin en sevildiği gün: Cuma
Kahvenin en sevildiği saat: Sabah 9.00
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3
Kahveyi en çok seven yaş: 26
Ofiste en çok içilen kahveler: Latte, filtre kahve, white chocolate mocha
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4
Evde en çok içilen kahveler: Latte, Americano, cappucino
Kadınların favori kahvesi: Latte
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5
Erkeklerin favori kahvesi: Filtre kahve
Kahveye ayırdığımız günlük ortalama bütçe: 16 TL
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6
Geçtiğimiz yıla kıyasla kahve siparişlerindeki artış oranı: 5 kat
Geçtiğimiz yıla kıyasla kahvede yükselen yıldız: 11 kat sipariş artışı ile Türk kahvesi