Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün anlam ve önemi nedir? Tükenmişlik sendromuna yakalandığınızı nasıl anlarsınız?

Her yıl 10 Ekim'de kutlanan Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün teması bu yıl "İşyerinde Ruh Sağlığı" olarak belirlendi. Yoğun iş temposu, gerçekçi olmayan hedefler ve aşırı stres, çalışanların ruh sağlığını tehdit eden önemli faktörler arasında yer alıyor. Yapılan son araştırmalar, bu faktörlerin tükenmişlik sendromuna yol açtığını ortaya koyuyor. Peki tükenmişlik sendromu nedir, belirtileri nelerdir?

Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün anlam ve önemi nedir? Tükenmişlik sendromuna yakalandığınızı nasıl anlarsınız? - 1

Dünya Ruh Sağlığı Günü, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 1992 yılından bu yana, ruh sağlığı konusunda farkındalığı artırmak ve damgalamayı azaltmak amacıyla 10 Ekim'de kutlanıyor.

DSÖ tarafından bu yılın teması "İşyerinde Ruh Sağlığı" olarak belirlendi. 

YAŞAM HABERLERİ

Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün anlam ve önemi nedir? Tükenmişlik sendromuna yakalandığınızı nasıl anlarsınız? - 2

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, yoğun iş temposu ve yüksek stres, tükenmişlik sendromunun yaygınlaşmasına yol açıyor.

Rapora göre, geçtiğimiz yıl İngiltere'de yapılan bir ankete katılan çalışanların yüzde 91'i yüksek düzeyde stres yaşadığını belirtirken, yüzde 20'si stres kaynaklı ruh sağlığı sorunları nedeniyle işten izin almak zorunda kaldığını belirtti.

Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün anlam ve önemi nedir? Tükenmişlik sendromuna yakalandığınızı nasıl anlarsınız? - 3

Araştırmalar, tükenmişliğin başlıca nedeninin uzun süreli ve aşırı iş talepleri olduğunu gösteriyor.

Çalışanların ruh sağlığını tehdit eden bu durum, fiziksel ve zihinsel yorgunluk, motivasyon kaybı ve iş verimliliğinde düşüş gibi belirtilerle kendini gösteriyor. 

Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün anlam ve önemi nedir? Tükenmişlik sendromuna yakalandığınızı nasıl anlarsınız? - 4

TÜKENMİŞLİK SENDROMU NEDİR? 

Günümüz toplumunda yaygınlığı giderek artan bir sağlık sorunu olan tükenmişlik sendromu, son yıllarda ünlü isimler nedeniyle çok daha sık gündeme gelmeye başladı. Tükenmişlik sendromu, duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı olmak üzere üç temel boyuttan oluşur. Peki, tükenmişlik sendromu tam olarak nedir?

Tükenmişlik sendromu, hayatın yoğun talepleri sonucunda ruhsal ve fiziksel açıdan enerjinin tükenişi olarak tanımlanabilir. Tükenmişlik sendromuna yakalanan kişiler, fiziksel ve ruhsal çöküntünün yanı sıra yaptıkları işe dair isteğini ve hevesini kaybeder, işe ve kendilerine karşı olumsuz, alaycı ve şüpheci bir tavır içine girerler.

Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün anlam ve önemi nedir? Tükenmişlik sendromuna yakalandığınızı nasıl anlarsınız? - 5

TÜKENMİŞLİK SENDROMU NEDENLERİ

Tükenmişlik sendromunun başlıca nedenleri arasında şunlar yer alıyor:

Kontrol Eksikliği: İşle ilgili kararların başkaları tarafından alınması.
Rahatsız Edici İlişkiler: İşyerindeki huzursuzluk, mobbing ve baskıcı tutumlar.
Belirsiz Görev Tanımları: Sorumlulukların net olmaması.
Etik Uyumsuzluk: Çalışılan yerin etik anlayışıyla kişisel etik anlayışının uyumsuzluğu.
Kaotik İş Ortamı: Sürekli zaman baskısı ve kaygı altında çalışma durumu.
Yetersiz Destek: Hem işyerinde hem de özel yaşamda sosyal destek eksikliği.

Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün anlam ve önemi nedir? Tükenmişlik sendromuna yakalandığınızı nasıl anlarsınız? - 6

BELİRTİLERİ NELER? 

Tükenmişlik sendromunun belirtileri arasında yorgun uyanma, hırçınlık, işten kaçma isteği, karar verememe ve genel olarak motivasyon kaybı yer alıyor. Çalışanlar, fiziksel, zihinsel veya duygusal olarak sürekli yorgun hissetmekte ve iş performanslarında düşüş yaşamaktadır.

Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün anlam ve önemi nedir? Tükenmişlik sendromuna yakalandığınızı nasıl anlarsınız? - 7

DEPRESYON İLE KARIŞTIRILABİLİR

Genellikle tükenmişlik sendromu ile depresyonun karıştırıldığını, her ikisinde de motivasyon ve zevk almanın azaldığını belirten uzmanlar depresyonda olumsuz duygular iş, aile, sosyal ilişkiler gibi tüm yaşam alanlarında kendini gösterirken tükenmişlik sendromunun sadece işle ilgili olduğunu, iş şartları düzelirse psikolojide de iyileşme olduğunu söylüyor.

Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün anlam ve önemi nedir? Tükenmişlik sendromuna yakalandığınızı nasıl anlarsınız? - 8

DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ TARİHÇESİ

Dünya Ruh Sağlığı Günü, (10 Ekim) Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu'nun bir projesi olarak doğmuştur.

Ruh sağlığı gününün amaçları şu ana başlıklarda özetlenebilir:

Ruh sağlığı hastalığından muzdarip olanların sesini duyurabilmek, toplumda ruh sağlığı konusunda bilgi ve anlayışın artmasını sağlamak.

Kişinin ruh sağlığını ve yaşam işlevlerini koruyup desteklemek.

Psikiyatrik ve nörolojik hastalıkları önlemek.

Psikiyatrik ve nörolojik hastalıkların tedavi ve bakımını geliştirmek.

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