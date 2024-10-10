Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün anlam ve önemi nedir? Tükenmişlik sendromuna yakalandığınızı nasıl anlarsınız?
Her yıl 10 Ekim'de kutlanan Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün teması bu yıl "İşyerinde Ruh Sağlığı" olarak belirlendi. Yoğun iş temposu, gerçekçi olmayan hedefler ve aşırı stres, çalışanların ruh sağlığını tehdit eden önemli faktörler arasında yer alıyor. Yapılan son araştırmalar, bu faktörlerin tükenmişlik sendromuna yol açtığını ortaya koyuyor. Peki tükenmişlik sendromu nedir, belirtileri nelerdir?
Dünya Ruh Sağlığı Günü, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 1992 yılından bu yana, ruh sağlığı konusunda farkındalığı artırmak ve damgalamayı azaltmak amacıyla 10 Ekim'de kutlanıyor.
DSÖ tarafından bu yılın teması "İşyerinde Ruh Sağlığı" olarak belirlendi.