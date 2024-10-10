Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün anlam ve önemi nedir? Tükenmişlik sendromuna yakalandığınızı nasıl anlarsınız?

TÜKENMİŞLİK SENDROMU NEDİR?

Günümüz toplumunda yaygınlığı giderek artan bir sağlık sorunu olan tükenmişlik sendromu, son yıllarda ünlü isimler nedeniyle çok daha sık gündeme gelmeye başladı. Tükenmişlik sendromu, duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı olmak üzere üç temel boyuttan oluşur. Peki, tükenmişlik sendromu tam olarak nedir?

Tükenmişlik sendromu, hayatın yoğun talepleri sonucunda ruhsal ve fiziksel açıdan enerjinin tükenişi olarak tanımlanabilir. Tükenmişlik sendromuna yakalanan kişiler, fiziksel ve ruhsal çöküntünün yanı sıra yaptıkları işe dair isteğini ve hevesini kaybeder, işe ve kendilerine karşı olumsuz, alaycı ve şüpheci bir tavır içine girerler.