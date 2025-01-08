Dünya Sağlık Örgütü "5 gramın altında olmalı" diyor: 1 lokması yüksek tansiyon nedeni
Tansiyon yüksekliği özellikle yaşın ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkıyor. Ciddi ve önemsenmesi gereken bir hastalık olan yüksek tansiyon kalp, böbrek, akciğer ve beyin gibi diğer organ ve sistemlerin işleyişini de olumsuz yönde etkiliyor. Dengeli bir tansiyon için ve kronik yüksek tansiyon hastalığını önlemek için sağlıklı beslenme alışkanlıklarını benimsemeniz gerekiyor. Bazı besinlerin sık tüketimi tansiyon yüksekliğine neden olabiliyor. Peki, hangi besinler yüksek tansiyon nedeni? İşte yanıtı.
Tansiyon yüksekliği (hipertansiyon), kan basıncının normal kabul edilen seviyelerin üzerine çıkmasıdır. Kan basıncı, kanın damar duvarına uyguladığı kuvveti ifade eder ve genellikle iki ölçümle belirtilir: