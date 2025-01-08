Dünya Sağlık Örgütü "5 gramın altında olmalı" diyor: 1 lokması yüksek tansiyon nedeni

Tansiyon yüksekliği özellikle yaşın ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkıyor. Ciddi ve önemsenmesi gereken bir hastalık olan yüksek tansiyon kalp, böbrek, akciğer ve beyin gibi diğer organ ve sistemlerin işleyişini de olumsuz yönde etkiliyor. Dengeli bir tansiyon için ve kronik yüksek tansiyon hastalığını önlemek için sağlıklı beslenme alışkanlıklarını benimsemeniz gerekiyor. Bazı besinlerin sık tüketimi tansiyon yüksekliğine neden olabiliyor. Peki, hangi besinler yüksek tansiyon nedeni? İşte yanıtı.

Dünya Sağlık Örgütü "5 gramın altında olmalı" diyor: 1 lokması yüksek tansiyon nedeni - 1

Tansiyon yüksekliği (hipertansiyon), kan basıncının normal kabul edilen seviyelerin üzerine çıkmasıdır. Kan basıncı, kanın damar duvarına uyguladığı kuvveti ifade eder ve genellikle iki ölçümle belirtilir:

YAŞAM HABERLERİ

Dünya Sağlık Örgütü "5 gramın altında olmalı" diyor: 1 lokması yüksek tansiyon nedeni - 2

Sistolik Tansiyon (büyük tansiyon): Kalbin kasılıp kanı damarlara pompaladığı zamanki basınç.

Diyastolik Tansiyon (küçük tansiyon): Kalbin gevşeme anındaki damarlardaki basınç.

Dünya Sağlık Örgütü "5 gramın altında olmalı" diyor: 1 lokması yüksek tansiyon nedeni - 3

Normal tansiyon değeri genellikle 120/80 mmHg civarındadır. Sistolik değer 140 mmHg'nin, diyastolik değer ise 90 mmHg'nin üzerine çıktığında tansiyon yüksekliği teşhisi konabilir.

Dünya Sağlık Örgütü "5 gramın altında olmalı" diyor: 1 lokması yüksek tansiyon nedeni - 4

TANSİYON YÜKSEKLİĞİNİN BELİRTİLERİ

  • Baş ağrısı (özellikle ense kısmında)
  • Çarpıntı
  • Burun kanaması
  • Halsizlik ve yorgunluk
  • Nefes darlığı
  • Göğüs ağrısı
  • Görmede bulanıklık
Dünya Sağlık Örgütü "5 gramın altında olmalı" diyor: 1 lokması yüksek tansiyon nedeni - 5

TANSİYON VE BESLENME

Tansiyon yüksekliğini önlemek için sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları geliştirmeniz önemlidir. Özellikle de düzenli ve sağlıklı beslenme tansiyonu kontrol altına almak için gereklidir. Severek tükettiğiniz ve sofranızdan eksik etmediğiniz bazı besinler tansiyon yüksekliğine neden olabilir.

Dünya Sağlık Örgütü "5 gramın altında olmalı" diyor: 1 lokması yüksek tansiyon nedeni - 6

AŞIRI TUZ TÜKETİMİ

Beslenme ile alınan sodyum genellikle sofra tuzu olarak kullanılan sodyum klorürdür ve dünyanın pek çok ülkesinde günlük ortalama 10 gram kadar tuz tüketilir.

Dünya Sağlık Örgütü "5 gramın altında olmalı" diyor: 1 lokması yüksek tansiyon nedeni - 7

Bu miktar kişinin sodyum-su dengesini bozar ve bunun sonucunda kan basıncında artış gözlenir. Dünya Sağlık Örgütü’nün önerilerine göre kan basıncının normal sınırlarda tutulabilmesi için günlük tuz tüketiminin 5 gramın altında olması oldukça önemlidir

Dünya Sağlık Örgütü "5 gramın altında olmalı" diyor: 1 lokması yüksek tansiyon nedeni - 8

. Beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi ve sodyum alımının kısıtlanması ile kan basıncında ortalama 4-6 mmHg azalma meydana gelebilir.

Dünya Sağlık Örgütü "5 gramın altında olmalı" diyor: 1 lokması yüksek tansiyon nedeni - 9

  • Tuz içeriği yüksek olan yiyecekler (cips, kraker, turşu, işlenmiş et ürünleri gibi).
  • Konserve ürünler ve hazır çorbalar (genellikle çok tuz içerir).
  • Peynir çeşitleri (özellikle işlenmiş ve tuzlu olanlar).
Dünya Sağlık Örgütü "5 gramın altında olmalı" diyor: 1 lokması yüksek tansiyon nedeni - 10

ÇAY VE KAHVE TÜKETİMİ

Doğru miktarda tüketilen şekersiz çay ve kahve, içeriğinde bulunan flavonoid adlı antioksidan sayesinde kalp ve damar yapısını olumlu etkiler. Ancak kafein içeriği nedeniyle kalp hızında artış ve kan basıncında yükselmeye yol açtığı için aşırı çay ve kahve tüketiminin hipertansiyon riskini artırdığı söylenebilir.

Dünya Sağlık Örgütü "5 gramın altında olmalı" diyor: 1 lokması yüksek tansiyon nedeni - 11

İŞLENMİŞ ETLER

Salam, sosis, sucuk, pastırma gibi işlenmiş etler. Dondurulmuş hazır yemekler sağlığınız için son derece sağlıksız kabul edilir. Bu gıdalar içerikleri nedeniyle tansiyon yüksekliğine de neden olabilir.

Dünya Sağlık Örgütü "5 gramın altında olmalı" diyor: 1 lokması yüksek tansiyon nedeni - 12

YETERSİZ SU TÜKETİMİ

Su, vücudun fizyolojik işleyişini sürdürebilmesi için gerekli faktörlerden biridir. Yetersiz sıvı alımı sonucunda metabolik faaliyetler yavaşlar, hücre ve dokuların oksijenizasyonu azalır, böbreklerde su tutulumu gerçekleşir ve bunun sonucunda sodyum birikimi görülür.

Dünya Sağlık Örgütü "5 gramın altında olmalı" diyor: 1 lokması yüksek tansiyon nedeni - 13

Bu durum kan basıncını doğrudan artıracağı gibi, daha ciddi tablolarda kalıcı böbrek hasarı gelişebilir.

Tansiyon problemleriniz varsa, bu tür yiyecekleri sınırlamak önemlidir. Ayrıca, potasyum açısından zengin besinleri (muz, avokado, ıspanak gibi) tüketmek tansiyonun dengelenmesine yardımcı olabilir. Kişisel durumunuza göre bir diyet planı için doktora veya diyetisyene danışmanız faydalı olacaktır.

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