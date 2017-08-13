Dünya Solaklar Günü “Left Handers Day” adı ile her yıl 13 Ağustos günü kutlanıyor.

Solaklar da bu günde kendilerini ‘solak olduğu için’ daha ‘ayrıcalıklı’ görüyor. Hatta tarihteki önemli kişiliklere bakarak kendilerine solaklığın tanrı tarafından sunulmuş bir ‘süper güç’ olduğuna bile inanıyor... Gerçekten de solak insanlar nüfusun genelinde yüzde 10’luk bir azınlık iken, beceri ve zekaları ile bu oranın üzerinde bir performans gösteriyor...

Solakların “zekasını nakde çevirme konusunda” sağ elini kullananlara göre daha başarılı olduğu bugün bilinen bir gerçek. Microsoft'un sahibi Bill Gates ve Apple'ın kurucusu Steve Jobs ile dünyanın en ünlü televizyoncusu sayılan Oprah Winfrey de birer solak. Dünya zenginler listesindeki solakların oranı genel nüfustaki solak oranından 2,5 kat fazla.