Dünya yeni yıla hazırlanıyor. Cadde ve sokaklardan ışıl ışıl manzaralar

İrlanda'!da yenı yıl hediyeleri için alışverişe başlamak ve yılbaşı ağacı süslemek için 8 Aralık tarihi beklenir. Bir gelenek haline gelen bu tarihten önce İrlanda kentlerinin sokaklarını ışıl ışıl görmekte biraz zorlanılabilir. İrlanda’da yılbaşı gelenekleri arasında pandomim tiyatroları öne çıkıyor. Birçok İrlanda şehrindeki tiyatrolar ya da meydanlara kurulan seyyar sahneler, özellikle çocuklar için pandomim tiyatroları sahneliyor.