Dünya yeni yıla hazırlanıyor. Cadde ve sokaklardan ışıl ışıl manzaralar
08.12.2025 12:17
NTV - Haber Merkezi
Aralık ayının başlamasıyla birlikte yeni yıl ve noel hazırlıkları başladı. Dünyada birçok şehirde caddeler ve sokaklar ışıl ışıl hale geldi.
YILBAŞI RUHU EİFFEL'DE
Yenı yıl ruhunu en romantik şekilde yaşanacağı şehir Paristir. Özel ışıklandırmalarla parlayan Eiffel Kulesi, havai fişek gösterileriyle birlikte büyüleyici bir şölene dönüşüyor. Binlerce kişinin yeni yılı karşılamak için toplandığı bu Eiffel Meydan'ı, yılbaşı gecesinin kalbinin attığı nokta.
PANDOMİM TİYATROLARI
İrlanda'!da yenı yıl hediyeleri için alışverişe başlamak ve yılbaşı ağacı süslemek için 8 Aralık tarihi beklenir. Bir gelenek haline gelen bu tarihten önce İrlanda kentlerinin sokaklarını ışıl ışıl görmekte biraz zorlanılabilir. İrlanda’da yılbaşı gelenekleri arasında pandomim tiyatroları öne çıkıyor. Birçok İrlanda şehrindeki tiyatrolar ya da meydanlara kurulan seyyar sahneler, özellikle çocuklar için pandomim tiyatroları sahneliyor.
LONDRA CADDELERİ
Londra'da yeni yıl ruhunun en üst noktalarda yaşandığı şehirlerden biri. Londra, yılbaşı ağaçları ve ışıklandırılmış caddeleriyle Kasım ayının ortalarından itibaren yeni yıl ruhuna bürünüyor. Londra, bu dönemde yürüyüş rotaları, Noel pazarları, tarihi pasajlar, özel enstalasyonlar ve Instagram’ın en çok paylaşılan sokaklarıyla tam bir kış rüyası haline geliyor.
HZ. İSA'NIN DOĞDUĞU KİLİSEDE TÖREN
Batı Şeria’nın Beytüllahim kentinde, Hazreti İsa’nın doğduğuna inanılan Nativity Kilisesi’nin meydanına kurulan büyük Noel ağacı, düzenlenen törenle aydınlatıldı. Törene çok sayıda kişi katıldı. Meydanda kutlamalar ve etkinliklere ilgi büyüktü.
ÇAM AĞAÇLARINI KESTİLER
Yeni yıl ruhunu evinde yaşamak isteyenler de var. ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Half Moon Bay kentinde bulunan Santa’s Tree Farm’da insanlar Noel ağaçları satın aldı. Genellikle yapay yılbaşı ağaçları kullanılsa da gerçek çam ağacının yarattığı atmosfer için gerçek çam ağaçları da tercih edildi.