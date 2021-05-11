Dünyaca ünlü futbolculardan Filistin'e destek

Anadolu Ajansı 11.05.2021 - 10:06
Paul Pogba, Riyad Mahrez, Achraf Hakimi, Mahmoud Trezeguet, Moussa Marega, Franck Ribery, Shkodran Mustafi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü futbolcu, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesine karşı tepki gösterdi.
Riyad Mahrez, Achraf Hakimi, Moussa Marega, Franck Ribery, Shkodran Mustafi'nin aralarında bulunduğu çok sayıda futbolcu, Filistin için sosyal medyada başlatılan etiketlere katılarak tepkilerini ortaya koydu.