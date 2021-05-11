Dünyaca ünlü futbolculardan Filistin'e destek

Paul Pogba , Riyad Mahrez, Achraf Hakimi, Mahmoud Trezeguet, Moussa Marega , Franck Ribery, Shkodran Mustafi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü futbolcu, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa 'daki Filistinlilere müdahalesine karşı tepki gösterdi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Fransız futbolcu Paul Pogba, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın barışa ve sevgiye ihtiyacı var. Hepimiz birbirimizi sevelim." ifadelerini kullandı.