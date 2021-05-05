Dünyaca ünlü restoran Eleven Madison Park'tan vegan kararı
Dünyanın en iyi restoranlarından biri olarak kabul edilen 3 Michelin yıldızlı New York Eleven Madison Park menüsünü tamamen vegan yapmaya karar verdiğini duyurdu.
Abone ol
Paylaş
05.05.2021 - 10:01
Salgın nedeniyle Mart 2020'den bu yana kapalı olan leven Madison Park açıldığında menü olarak tamamen vegan ile misafirlerini ağırlayacak.
Domuz, deniz canlıları, havyar ve ördek alanında uzmanlaşmış restoran artık hayvan ve hayvansal ürün içeren hiçbir malzeme kullanmayacak.
Restoranın dünyaca ünlü şef aşçısı Daniel Humm, bu sözü kendine 2020'nin yaz ayında verdiğini söylüyor.
Humm bunun nedeni olarak Covid-19 ile birlikte küresel gıda sisteminin tüm zayıflıklarının ortaya çıkması ve sürdürülebilirliğin önündeki en büyük engelin de hayvansal diyet olduğunun artık net şekilde anlaşılması olduğunu dile getiriyor.
18 aydır bu konuyu araştırdığını belirten Humm, "Yeni Eleven Madison Park'ın ülkedeki diğer üst klasman restoranlar üzerinde etki yapacağını sanıyorum" ifadelerini kullandı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.