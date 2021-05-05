Dünyaca ünlü restoran Eleven Madison Park'tan vegan kararı

Dünyanın en iyi restoranlarından biri olarak kabul edilen 3 Michelin yıldızlı New York Eleven Madison Park menüsünü tamamen vegan yapmaya karar verdiğini duyurdu.

05.05.2021 - 10:01

Dünyaca ünlü restoran Eleven Madison Park'tan vegan kararı - 1
Salgın nedeniyle Mart 2020'den bu yana kapalı olan leven Madison Park açıldığında menü olarak tamamen vegan ile misafirlerini ağırlayacak.


Dünyaca ünlü restoran Eleven Madison Park'tan vegan kararı - 2
Domuz, deniz canlıları, havyar ve ördek alanında uzmanlaşmış restoran artık hayvan ve hayvansal ürün içeren hiçbir malzeme kullanmayacak.


Dünyaca ünlü restoran Eleven Madison Park'tan vegan kararı - 3
Restoranın dünyaca ünlü şef aşçısı Daniel Humm, bu sözü kendine 2020'nin yaz ayında verdiğini söylüyor.


Dünyaca ünlü restoran Eleven Madison Park'tan vegan kararı - 4
Humm bunun nedeni olarak Covid-19 ile birlikte küresel gıda sisteminin tüm zayıflıklarının ortaya çıkması ve sürdürülebilirliğin önündeki en büyük engelin de hayvansal diyet olduğunun artık net şekilde anlaşılması olduğunu dile getiriyor.


Dünyaca ünlü restoran Eleven Madison Park'tan vegan kararı - 5
18 aydır bu konuyu araştırdığını belirten Humm, "Yeni Eleven Madison Park'ın ülkedeki diğer üst klasman restoranlar üzerinde etki yapacağını sanıyorum" ifadelerini kullandı.

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