Dünyaca ünlü restoran Eleven Madison Park'tan vegan kararı

Salgın nedeniyle Mart 2020'den bu yana kapalı olan leven Madison Park açıldığında menü olarak tamamen vegan ile misafirlerini ağırlayacak.

Domuz, deniz canlıları, havyar ve ördek alanında uzmanlaşmış restoran artık hayvan ve hayvansal ürün içeren hiçbir malzeme kullanmayacak.

Humm bunun nedeni olarak Covid-19 ile birlikte küresel gıda sisteminin tüm zayıflıklarının ortaya çıkması ve sürdürülebilirliğin önündeki en büyük engelin de hayvansal diyet olduğunun artık net şekilde anlaşılması olduğunu dile getiriyor.





