Dünyaca ünlü rock grubu Sigur Ros'un davulcusu Dyrason'dan ayrılık kararı (Tecavüz iddiası)
Ünlü İzlandalı rock grubu Sigur Ros'un davulcusu Orri Pall Dyrason, hakkında tecavüz suçlaması yapılmasının ardından gruptan ayrıldı. Dyrason,"Bu ağır iddiaların grubu ve son yıllarda yapılan önemli ve güzel işleri etkilemesine izin veremem" ifadelerini dedi.
-
1Los Angeles'lı ressam Meagan Boyd'un Sigur Ros'un davulcusu Orri Pall Dyrason'a yöneltiği tecavüz iddiasının ardından Dyrason gruptan ayrılık kararı aldı.
-
2Meagan Boyd, daha sonra sildiği Instagram paylaşımında, 2013'te Dyrason'ın kendisine iki kez tecavüz ettiğini öne sürmüştü.
-
3Grubun Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Dyrason'ın "çok ciddi" iddialarla "mahrem" bir şekilde başa çıkabilmesi için gruptan ayrılma talebinin kabul edildiği belirtildi.
-
4Grup geçtiğimiz mayıs ayında Türkiye'ye gelerek İstanbul-Zorlu'da konser vermişti.
-
5
Dyrason,"Bu ağır iddiaların grubu ve son yıllarda yapılan önemli ve güzel işleri etkilemesine izin veremem" ifadelerini kullandı.
Dyrason grubun ikinci albümünü çıkarttığı 1999 yılında davulcunun ayrılmasından sonra gruba katılmıştı.