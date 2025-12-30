Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce resmen milyarder oldu
30.12.2025 09:53
NTV - Haber Merkezi
Bugüne kadar 35 kez Grammy Ödülü kazanan ve kariyerinde birçok rekora imza atan dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, milyarderler listesine girdi.
Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, milyarderler kulübüne dahil oldu. Forbes dergisi, 44 yaşındaki Beyonce'nin servetinin 1 milyar doları aştığını duyurdu.
Kariyerindeki tüm başarıların yanı sıra “Cowboy Carter” adlı dünya turnesinin 3 çocuk annesi ünlü şarkıcıya maddi katkı sağladığı ifade edildi.
MİLYARDERLER KULÜBÜNÜN BEŞİNCİ ÜYESİ
“Crazy in Love”, “Formation”, “Texas Hold' em” ve “Halo” gibi birçok hit parçaya imza atan Beyonce; Rihanna, Taylor Swift, Bruce Springsteen ve eşi Jay-Z'nin ardından milyarderler kulübüne katılan beşinci şarkıcı oldu.
Beyonce'nin “Cowboy Carter” turnesinden kazandıklarını, şarkıları ve sponsorluk anlaşmalarından elde ettiği gelirlerle bu yıl toplam 148 milyon dolar kazandığı iddia edildi.
"HİÇBİR PARA HUZURUMUN YERİNİ TUTAMAZ"
Bir sonraki albümü ve konser turu büyük bir heyecanla beklenen Beyonce, aylar önce verdiği röportajda ailesinin önceliği olduğunu söyledi. ve artık yalnızca çocukları okulda olmadığı zaman tura çıkmak istediğini ifade etti.
Dünyaca ünlü şarkıcı, “Kendi sınırlarımı ve ailemi korumak için büyük bir çaba harcadım. Hiçbir para huzurumun yerini tutamaz" dedi.