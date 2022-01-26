Dünyaca ünlü şarkıcı Inna Tekirdağ'da mahsur kaldı

ROMANYA'YA DÖNECEK

İstanbul’a yeni şarkısını tanıtmak için gelgelmeyi amaladığını belirten Rumen şarkıcı, programının iptal olduğunu ve Romanya’ya döneceğini söyledi.

Inna açıklamasına şöyle devam etti:

"Aslında Romanya’ya dönmeyi planlamıyordum. Ancak yollar kapalı olduğu için İstanbul’a gidemeyeceğim. Ama yine de uygun bir zamanda geleceğim. Çok mutluyum yolculuğum çok keyifliydi. Baklava yedim, hayranlarımla da fotoğraf çektirdim gayet güzeldi. Türk müziğini seviyorum.

Ne zaman Türkiye’ye gelsem hep Türk müziği dinliyorum. En çok bildiğim şarkıcı yok ama Tarkan'ı biliyorum. Tarkan'ın bildiğim şarkıları var. Bir Türk şarkısını söylemek istediğimde Ajda Pekkan'ın şarkılarını seçiyorum. Ajda Pekkan’ın, Sen de Yaz Yaz şarkısını kendi dilimde söylemek isterim. 12 Şubat’ta konserim Arena'da olacak ve tüm hayranlarımı oraya bekliyorum. Daha önce de Türkiye’de konser verdim. Türkiye’de en çok, İstanbul, İzmir, Ankara ve Çorlu’yu çok seviyorum."