Dünyaca ünlü şarkıcı Inna Tekirdağ'da mahsur kaldı

Haberler 26.01.2022 - 09:19
Dünyaca ünlü Rumen şarkıcı Inna, İstanbul'da konser verecekti. 35 yaşındaki şarkıcı, uçakla İstanbul’a gelmek üzere ülkesinden hareket etti.
Inna’nın uçağı kar yağışı ve şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul Havalimanı’na inemeyince Çorlu Atatürk Havalimanı’na yönlendirildi.
Uçaktan inen ve Çorlu’da bir otele yerleşen Inna, İstanbul’a inemediğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Otelde konaklayan Inna, her şeyin yolunda gittiğini ve özellikle otelde kaldığını öğrenen hayranlarının kendisini ziyaret ettiğini söyledi.
Otelde hayranlarıyla fotoğraf çektiren Inna şu açıklamaları yaptı:
"Burada olduğum için çok mutluyum, ne zaman Türkiye’ye seyahat etsem dile getiriyorum. Evet hava karlıydı ama açıkçası korkmadım. Hiç de korkutucu değildi. Sadece İstanbul Havalimanı’na inemedik Çorlu’ya geldik. Burada da keyifliyim. İnsanlar bana çok güzel davranıyorlar. Her şey yolunda bir problem yok."
İstanbul’a yeni şarkısını tanıtmak için gelgelmeyi amaladığını belirten Rumen şarkıcı, programının iptal olduğunu ve Romanya’ya döneceğini söyledi.
Inna açıklamasına şöyle devam etti:
"Aslında Romanya’ya dönmeyi planlamıyordum. Ancak yollar kapalı olduğu için İstanbul’a gidemeyeceğim. Ama yine de uygun bir zamanda geleceğim. Çok mutluyum yolculuğum çok keyifliydi. Baklava yedim, hayranlarımla da fotoğraf çektirdim gayet güzeldi. Türk müziğini seviyorum.
Ne zaman Türkiye’ye gelsem hep Türk müziği dinliyorum. En çok bildiğim şarkıcı yok ama Tarkan'ı biliyorum. Tarkan'ın bildiğim şarkıları var. Bir Türk şarkısını söylemek istediğimde Ajda Pekkan'ın şarkılarını seçiyorum. Ajda Pekkan’ın, Sen de Yaz Yaz şarkısını kendi dilimde söylemek isterim. 12 Şubat’ta konserim Arena'da olacak ve tüm hayranlarımı oraya bekliyorum. Daha önce de Türkiye’de konser verdim. Türkiye’de en çok, İstanbul, İzmir, Ankara ve Çorlu’yu çok seviyorum."