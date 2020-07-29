Dünyaca ünlü yıldızlardan challenge accepted akımına destek

29.07.2020 - 16:49
Christina Aguilera
" Yan yana duralım ve her yerdeki kadına yönelik şiddeti sonlandıralım."
“Ne olup bittiğini anlamak biraz zamanımı aldı. Basitçe söylemek gerekirse bu bütün kadınların birbirine destek olduğu konusunda küresel bir hatırlatma, özellikle de duyulamayanlar için. Türkiye'deki kadınlar, biz sizinleyiz ve sizi duyuyoruz. Ve ABD'deki kadınlar, bu da birbirimizin korumak için sesimizi kullanmamız gerektiği için bir hatırlatma.”
“Türkiye'de, öldürülen yüzlerce kadının onuruna bir dayanışma challange'ı başlatıldığını öğrendim. Fotoğrafları gazetelerde siyah beyaz yayınlanacaktı. Hikayelerde daha fazla şey paylaştım ve daha fazla bilgiyi @auturkishculturalclub adresinden öğrenebilirsiniz. Hepimiz birbirimizi eğitmeye, desteklemeye ve canlandırmaya devam edelim!”
Cara Delevingne“İşte güçlü kadınlar. Onları tanıyabilir miyiz? Onlar olabilir miyiz? Onları yetiştirelim mi? Hayatınızdaki kadınları daima kaldırın ve güçlendirin.”