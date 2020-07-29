Dünyaca ünlü yıldızlardan challenge accepted akımına destek

Jessica Biel

“Ne olup bittiğini anlamak biraz zamanımı aldı. Basitçe söylemek gerekirse bu bütün kadınların birbirine destek olduğu konusunda küresel bir hatırlatma, özellikle de duyulamayanlar için. Türkiye'deki kadınlar, biz sizinleyiz ve sizi duyuyoruz. Ve ABD'deki kadınlar, bu da birbirimizin korumak için sesimizi kullanmamız gerektiği için bir hatırlatma.”