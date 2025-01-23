Dünyada nadir görülen hastalığa yakalandı: Göz seyirmesi ilk belirtisiymiş, yüzünün yarısı felç kaldı

AKUSTİK NÖRİNOM NEDİR?

Nadir görülen bir tümör olan akustik nörinom, iç kulakta yer alan ve işitme siniri üzerinde bulunan iyi huylu bir tümördür. Bu tümör, vestibüler sinirden kaynaklanır ve genellikle yavaş büyür. Vestibüler sinir, dengeyi sağlamaya yardımcı olan ve işitme ile ilgili sinyalleri beyine ileten bir sinirdir. Akustik nöromalar genellikle tek taraflıdır, yani bir kulağı etkiler ancak nadiren her iki kulakta birden de görülebilir.



