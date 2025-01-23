Dünyada nadir görülen hastalığa yakalandı: Göz seyirmesi ilk belirtisiymiş, yüzünün yarısı felç kaldı
İskoçya'nın Glasgow şehrinde yaşayan Jade-Marie Clark, beyni kulağa bağlayan sinirinde, 'akustik nörinom' adı verilen nadir bir tümör taşıdığını öğrendi. İlk etapta göz seyirmesi ve baş ağrısı gibi belirtilerle kendisini ele veren tümör, Clark'ın yüz felci geçirmesine neden oldu. Yüzündeki hasarın düzelmesi için operasyon geçirmesi planlanan talihsiz kadın, özgüven sorunları nedeniyle evden bile çıkamadığını anlattı.
İki çocuk annesi Jade-Marie Clark, ikinci çocuğuna hamile kaldığında göz seyirmesi problemi yaşamaya başladı. Clark'ın göz seyirmesi şikayetlerini, dayanılmaz baş ağrıları takip etti. O dönem sınava hazırlanan Clark, bunun stres kaynaklı olabileceğini düşünerek önemsemedi. Ancak dudaklarının kenarında uyuşma hissettikten sonra endişelenip doktora gitti.
Yapılan MRI taramaları sonucunda, beyni kulağa bağlayan sinirde, akustik nörinom adı verilen bir beyin tümörünün olduğu tespit edildi. Doktorlar, tümörün 3,1 cm çapında olduğunu ve yaklaşık beş yıl boyunca yavaşça büyüdüğünü söyledi. Ancak genç kadın, semptomların kendisini son 6 aydır hissettirdiğini ifade etti.