Dünyada nadir görülen hastalığa yakalandı: Göz seyirmesi ilk belirtisiymiş, yüzünün yarısı felç kaldı

İskoçya'nın Glasgow şehrinde yaşayan Jade-Marie Clark, beyni kulağa bağlayan sinirinde, 'akustik nörinom' adı verilen nadir bir tümör taşıdığını öğrendi. İlk etapta göz seyirmesi ve baş ağrısı gibi belirtilerle kendisini ele veren tümör, Clark'ın yüz felci geçirmesine neden oldu. Yüzündeki hasarın düzelmesi için operasyon geçirmesi planlanan talihsiz kadın, özgüven sorunları nedeniyle evden bile çıkamadığını anlattı.

Dünyada nadir görülen hastalığa yakalandı: Göz seyirmesi ilk belirtisiymiş, yüzünün yarısı felç kaldı - 1

İki çocuk annesi Jade-Marie Clark, ikinci çocuğuna hamile kaldığında göz seyirmesi problemi yaşamaya başladı. Clark'ın göz seyirmesi şikayetlerini, dayanılmaz baş ağrıları takip etti. O dönem sınava hazırlanan Clark, bunun stres kaynaklı olabileceğini düşünerek önemsemedi. Ancak dudaklarının kenarında uyuşma hissettikten sonra endişelenip doktora gitti.

Yapılan MRI taramaları sonucunda, beyni kulağa bağlayan sinirde, akustik nörinom adı verilen bir beyin tümörünün olduğu tespit edildi. Doktorlar, tümörün 3,1 cm çapında olduğunu ve yaklaşık beş yıl boyunca yavaşça büyüdüğünü söyledi. Ancak genç kadın, semptomların kendisini son 6 aydır hissettirdiğini ifade etti.

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Dünyada nadir görülen hastalığa yakalandı: Göz seyirmesi ilk belirtisiymiş, yüzünün yarısı felç kaldı - 2

10 saatlik bir operasyon geçiren Jade-Marie Clark'ın yüzünde sinir hasarı oluştu. Sağ gözünü kapatamayan genç kadın, görüntüsü nedeniyle depresyona girdiğini ve evden çıkamadığını anlattı.

Doktorlar, Clark'ın yüzündeki hasarı onarmak için Mart ayında yeni bir operasyon gerçekleşeceğini ifade etti. Ameliyatta, Clark'ın yüzündeki sinirlerden alınan doku ile bacaklarından alınan sinirlerin nakli yapılacak. Bu operasyonun etkisinin en az 18 ay boyunca görülmeyeceği tahmin ediliyor ancak uzmanlar, bu sürenin sonunda Jade-Marie'nin yüzündeki hareket kabiliyetini geri kazanma şansının yüzde 80 olduğunu belirtiyor.

Dünyada nadir görülen hastalığa yakalandı: Göz seyirmesi ilk belirtisiymiş, yüzünün yarısı felç kaldı - 3

AKUSTİK NÖRİNOM NEDİR?

Nadir görülen bir tümör olan akustik nörinom, iç kulakta yer alan ve işitme siniri üzerinde bulunan iyi huylu bir tümördür. Bu tümör, vestibüler sinirden kaynaklanır ve genellikle yavaş büyür. Vestibüler sinir, dengeyi sağlamaya yardımcı olan ve işitme ile ilgili sinyalleri beyine ileten bir sinirdir. Akustik nöromalar genellikle tek taraflıdır, yani bir kulağı etkiler ancak nadiren her iki kulakta birden de görülebilir.

Dünyada nadir görülen hastalığa yakalandı: Göz seyirmesi ilk belirtisiymiş, yüzünün yarısı felç kaldı - 4

AKUSTİK NÖRİNOM BELİRTİLERİ NELERDİR?

Akustik nöromanın en yaygın belirtileri arasında işitme kaybı, baş dönmesi, kulakta çınlama ve denge problemleri yer alır. İşitme kaybı genellikle yavaş gelişir ve başlangıçta hafif olabilir. Baş dönmesi ve denge problemleri, tümörün büyüdükçe vestibüler sinire baskı yapması nedeniyle ortaya çıkar. Tinnitus ise kulakta çınlama veya uğulama gibi sesler şeklinde hissedilebilir. Bu belirtiler, tümörün büyüklüğüne ve sinir üzerindeki etkilerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Dünyada nadir görülen hastalığa yakalandı: Göz seyirmesi ilk belirtisiymiş, yüzünün yarısı felç kaldı - 5

Tanı genellikle hastanın semptomları, fiziksel muayene ve görüntüleme testleri ile konur. En yaygın kullanılan görüntüleme yöntemi, manyetik rezonans görüntüleme ile yapılan beyin ve kulak içi incelemelerdir. MRG, tümörün yerini ve boyutunu net bir şekilde gösterir. Ayrıca işitme testleri ve denge testleri de tanı sürecine yardımcı olabilir.

Dünyada nadir görülen hastalığa yakalandı: Göz seyirmesi ilk belirtisiymiş, yüzünün yarısı felç kaldı - 6

Tedavi seçenekleri, tümörün boyutuna, hastanın yaşına ve sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Küçük ve yavaş büyüyen tümörler için izleme ve düzenli MRG kontrolleri yapılabilir. Ancak büyük tümörlerde veya hızla büyüyen tümörlerde cerrahi müdahale gerekebilir. Cerrahi yöntemle tümörün çıkarılması, genellikle başarılı sonuçlar verir ancak bazı durumlarda işitme kaybı ya da denge sorunları kalıcı olabilir. 


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