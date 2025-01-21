Dünyada yalnızca 43 kişide bulunan kan grubu: Altın kan kimlerde bulunuyor?

Altın (Rh null), Rh antijenlerinin tümünden yoksun olan, bilinen en nadir kan grubudur. Bu antijenlerin eksikliği, kanın başka hiçbir kan grubuyla kolayca eşleşmemesine neden olur, bu da Rhnull sahiplerinin kan ihtiyacı olduğunda ciddi zorluklar yaşamasına yol açar. Ancak, aynı zamanda Rhnull kan grubu, diğer nadir kan grupları için de evrensel bir bağışçı olma özelliğine sahiptir, bu da onu tıbbi alanda son derece değerli kılar.

Dünyada yalnızca 43 kişide bulunan kan grubu: Altın kan kimlerde bulunuyor? - 1

Kırmızı kan hücrelerimiz, yüzey zarlarında antijen adı verilen şekerler ve proteinler içerir. Mevcut antijen karışımına bağlı olarak, kan farklı kan gruplarına ayrılır ve A, B, O veya AB kan gruplarımız vardır. ABO sistemi, hücrelerdeki "Rh-D" faktörünün varlığına veya yokluğuna bağlı olarak Rh-pozitif veya Rh-negatif olarak daha fazla ayrım yapar.

Altın kan grubuna yani Rh null kan grubuna sahip bir kişide tüm Rh antijenleri eksikken, Rh negatif kan grubuna sahip bir kişide sadece Rh-D antijeni eksiktir.

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Dünyada yalnızca 43 kişide bulunan kan grubu: Altın kan kimlerde bulunuyor? - 2

Dünyada yalnızca 43 kişide bulunan ve oldukça nadir görülen bir kan grubu, "Altın Kan" olarak bilinen Rhnull'dur. Bu eşsiz kan grubu, 8 milyarlık dünya nüfusunda yalnızca 43 kişide tespit edilmiştir. Yaklaşık 6 milyonda 1 oranında görülen Rhnull, sahip olduğu benzersiz özellikler nedeniyle "altın kan" olarak adlandırılmaktadır.

Dünyada yalnızca 43 kişide bulunan kan grubu: Altın kan kimlerde bulunuyor? - 3

NEDEN ALTIN KAN DENİYOR?

Altın kan grubuyla ilgili endişe, Rh null kan grubu bağışlarının inanılmaz derecede nadir ve elde edilmesinin zor olmasıdır. Rh null bir kişi, kana ihtiyaç duyduğunda dünyanın dört bir yanındaki düzenli Rh null bağışçılarından oluşan küçük bir ağın iş birliğine güvenmek zorundadır.

Dünyada yalnızca 43 kişide bulunan kan grubu: Altın kan kimlerde bulunuyor? - 4

Dünya genelinde, bu kan grubu için yalnızca dokuz aktif bağışçı vardır. Bu, onu dünyanın en değerli kan grubu yapar, dolayısıyla "altın" kan adıdır.

Dünyada yalnızca 43 kişide bulunan kan grubu: Altın kan kimlerde bulunuyor? - 5

ALTIN KAN KİMLERDE BULUNUYOR?

Altın kan grubuna sahip olduğu bulunan ilk kişi Avustralyalı bir Aborijin kadınıydı. O zamandan beri, Rh null kan grubuna sahip 50'den az kişi bulundu. Bu kişiler dünyanın dört bir yanından, tüm etnik kökenlerden, Amerika, Avrupa, Afrika, Asya ve Avustralya'dan geliyor.

Dünyada yalnızca 43 kişide bulunan kan grubu: Altın kan kimlerde bulunuyor? - 6

Etnik kökenin altın kan grubu üzerinde bir etkisi yok gibi görünüyor. Altın kan grubu örnekleri, Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde dünyanın diğer bölgelerine göre nispeten biraz daha yüksek bildirilmiştir. Nadir olsa da, altın kan grubu dünyanın her köşesinden bildirilmiştir.

Dünyada yalnızca 43 kişide bulunan kan grubu: Altın kan kimlerde bulunuyor? - 7

ALTIN KAN BAĞIŞI HAKKINDA

Bu nadirlik, Rhnull kan grubuna sahip kişilerin dünya çapında özel bir dikkatle izlenmesini ve kan bağışlarının sıkı bir şekilde kontrol edilmesini gerektirir. Bu bireylerin kan bağışları, genellikle yalnızca acil durumlar için saklanır ve diğer Rhnull taşıyıcıları için bir hayat kurtarıcı olarak kullanılabilir.

Dünyada yalnızca 43 kişide bulunan kan grubu: Altın kan kimlerde bulunuyor? - 8

Rhnull kan grubu, tıbbi literatürde ve kan bankacılığı alanında büyük bir merak konusu olmaya devam etmekte ve bu tür kanı daha iyi anlamak için sürekli araştırmalar yapılmaktadır.

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