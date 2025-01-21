Dünyada yalnızca 43 kişide bulunan kan grubu: Altın kan kimlerde bulunuyor?
Altın (Rh null), Rh antijenlerinin tümünden yoksun olan, bilinen en nadir kan grubudur. Bu antijenlerin eksikliği, kanın başka hiçbir kan grubuyla kolayca eşleşmemesine neden olur, bu da Rhnull sahiplerinin kan ihtiyacı olduğunda ciddi zorluklar yaşamasına yol açar. Ancak, aynı zamanda Rhnull kan grubu, diğer nadir kan grupları için de evrensel bir bağışçı olma özelliğine sahiptir, bu da onu tıbbi alanda son derece değerli kılar.
Kırmızı kan hücrelerimiz, yüzey zarlarında antijen adı verilen şekerler ve proteinler içerir. Mevcut antijen karışımına bağlı olarak, kan farklı kan gruplarına ayrılır ve A, B, O veya AB kan gruplarımız vardır. ABO sistemi, hücrelerdeki "Rh-D" faktörünün varlığına veya yokluğuna bağlı olarak Rh-pozitif veya Rh-negatif olarak daha fazla ayrım yapar.
Altın kan grubuna yani Rh null kan grubuna sahip bir kişide tüm Rh antijenleri eksikken, Rh negatif kan grubuna sahip bir kişide sadece Rh-D antijeni eksiktir.