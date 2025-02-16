Dünyadaki en dayanılmaz ağrı türü belli oldu: Doğum sancısını bile geride bıraktı

Bulguları Headache dergisinde yayımlanan bir araştırma, dünyadaki en dayanılmaz ağrı türünün küme tipi baş ağrısı olduğunu ortaya koydu. Ağrı türlerinde doğum sancısını bile geride bırakan küme tipi baş ağrısı, aniden ve hiçbir uyarı işareti vermeden ilerleyebiliyor.

Dünyadaki en dayanılmaz ağrı türü belli oldu: Doğum sancısını bile geride bıraktı - 1

Birçok insan, doğum sancısının dünyadaki en güçlü ağrıların başında geldiğini düşünüyor ancak son yapılan bir analiz, bu tezi çürüttü.

Küme baş ağrılarının, bir insanın deneyimleyebileceği en şiddetli acılardan olduğunu ifade eden bilim insanları, bu ağrı türüne nadir olarak rastlandığının da altını çizdi.

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Dünyadaki en dayanılmaz ağrı türü belli oldu: Doğum sancısını bile geride bıraktı - 2

Küme baş ağrısı yaşayan hastaların çoğu, "epizodik" küme baş ağrısı geçirir. Bu durum, dört ila on iki hafta süren ataklar şeklinde gelir. Amerikalı araştırmacılar; küme baş ağrılarının doğum sancısı, kalp krizleri, silahlı yaralanma ve kemik kırıklarından bile daha dayanılmaz olduğunu keşfetti.

Son yapılan araştırmada, 2 bine yakın katılımcı, baş ağrısı atakları sırasında yaşadıkları ağrıyı, diğer şiddetli ağrılarla karşılaştırdı.

Dünyadaki en dayanılmaz ağrı türü belli oldu: Doğum sancısını bile geride bıraktı - 3

Katılımcılardan, ağrılarını 0 ile 10 arasında bir puanla değerlendirmeleri istendi ve 7'nin üzerindeki puanlar "şiddetli ağrı" olarak kabul edildi.

Küme baş ağrısı, 10 üzerinden ortalama 9,7 puanla listenin zirvesinde yer alırken, doğum sancıları 7,2 puanla ikinci sırada yer aldı. 

Dünyadaki en dayanılmaz ağrı türü belli oldu: Doğum sancısını bile geride bıraktı - 4

Safra kesesi taşları 5. sırada yer alırken, ateşli silah yaralanmaları 6. sırada değerlendirildi.

Omurga disk kayması 7. sıraya, migrenin neden olduğu şiddetli baş ağrıları ise 8. sıraya yerleşti.

Fibromiyalji (vücutta yaygın ağrı ve hassasiyet) 9. sıra, kemik kırıkları ise 10. sırada kendisine yer buldu.

Dünyadaki en dayanılmaz ağrı türü belli oldu: Doğum sancısını bile geride bıraktı - 5

Küme baş ağrıları aniden ve hiçbir uyarı işareti olmadan başlayıp bitebilir. Bu baş ağrıları 15 dakika ile 3 saat arasında sürebilir ve genellikle başın bir tarafında, göz çevresinde keskin, yanıcı veya delici bir ağrıya yol açar.

Hastalar ayrıca gözlerinde kızarıklık, şişlik, sulanma, burun tıkanıklığı ya da akıntı gibi belirtiler de gözlemleyebilirler.

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