Dünyadaki en dayanılmaz ağrı türü belli oldu: Doğum sancısını bile geride bıraktı

Birçok insan, doğum sancısının dünyadaki en güçlü ağrıların başında geldiğini düşünüyor ancak son yapılan bir analiz, bu tezi çürüttü.

Küme baş ağrılarının, bir insanın deneyimleyebileceği en şiddetli acılardan olduğunu ifade eden bilim insanları, bu ağrı türüne nadir olarak rastlandığının da altını çizdi.