Dünyadaki en dayanılmaz ağrı türü belli oldu: Doğum sancısını bile geride bıraktı
Bulguları Headache dergisinde yayımlanan bir araştırma, dünyadaki en dayanılmaz ağrı türünün küme tipi baş ağrısı olduğunu ortaya koydu. Ağrı türlerinde doğum sancısını bile geride bırakan küme tipi baş ağrısı, aniden ve hiçbir uyarı işareti vermeden ilerleyebiliyor.
Birçok insan, doğum sancısının dünyadaki en güçlü ağrıların başında geldiğini düşünüyor ancak son yapılan bir analiz, bu tezi çürüttü.
Küme baş ağrılarının, bir insanın deneyimleyebileceği en şiddetli acılardan olduğunu ifade eden bilim insanları, bu ağrı türüne nadir olarak rastlandığının da altını çizdi.