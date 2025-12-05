Dünyanın dört bir yanından Süper Dolunay manzaraları
05.12.2025 05:30
Son Güncelleme: 05.12.2025 05:34
NTV - Haber Merkezi
Akşam ve gece saatlerinde gökyüzünde büyüleyici görüntüler vardı. Yılın son Süper Ay'ı bu gece dünyanın dört bir yanında görsel şölen sundu.
Yılın üçüncü ve son Süper Ay'ı bu gece zirveye ulaştı.
(Foto: San Francisco)
Ay, Dünya’ya yaklaşarak kendini yüzde 14 daha büyük ve daha parlak gösterdi.
(Foto: İstanbul)
Dünyanın dört bir yanında daha yakın ve her zamankinden parlak görünen Ay, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
(Foto: Kanarya Adaları, İspanya)
Süper Ay, normal dolunaylara kıyasla daha büyük ve daha parlak görünen dolunaylar için kullanılan bir terim.
(Foto: Mısır'ın Kahire kentindeki Selahaddin Kalesi)
Aralık 2025 dolunayı yılın son Süper Ay'ı.
Hertfordshire Üniversitesi’nden astrofizikçi Dr. William Alston, Ay’ın bu gece Dünya'ya yaklaşık 357 bin 219 kilometre uzaklıkta konumlandığını söylüyor.
(Foto: Panama City, Panama)
Her dolunayın geleneksel bir adı var. Aralık dolunayı, yılın en uzun geceleri ve soğuk havayı temsil ettiği için “Cold Moon (Soğuk Ay)” olarak da biliniyor.
Kanarya Adaları, İspanya
Washington DC