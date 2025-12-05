Dünyanın dört bir yanından Süper Dolunay manzaraları

05.12.2025 05:30

Son Güncelleme: 05.12.2025 05:34

NTV - Haber Merkezi

Akşam ve gece saatlerinde gökyüzünde büyüleyici görüntüler vardı. Yılın son Süper Ay'ı bu gece dünyanın dört bir yanında görsel şölen sundu.

Dünyanın dört bir yanından Süper Dolunay manzaraları
Anadolu Ajansı

Yılın üçüncü ve son Süper Ay'ı bu gece zirveye ulaştı.

 

(Foto: San Francisco) 

Reuters

Ay, Dünya’ya yaklaşarak kendini yüzde 14 daha büyük ve daha parlak gösterdi. 

 

(Foto: İstanbul)

Reuters

Dünyanın dört bir yanında daha yakın ve her zamankinden parlak görünen Ay, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

(Foto: Kanarya Adaları, İspanya)

Reuters

Süper Ay, normal dolunaylara kıyasla daha büyük ve daha parlak görünen dolunaylar için kullanılan bir terim.

(Foto: Mısır'ın Kahire kentindeki Selahaddin Kalesi)

Reuters

Aralık 2025 dolunayı yılın son Süper Ay'ı.

Reuters

Hertfordshire Üniversitesi’nden astrofizikçi Dr. William Alston, Ay’ın bu gece Dünya'ya yaklaşık 357 bin 219 kilometre uzaklıkta konumlandığını söylüyor.

(Foto: Panama City, Panama)

Anadolu Ajansı

Her dolunayın geleneksel bir adı var. Aralık dolunayı, yılın en uzun geceleri ve soğuk havayı temsil ettiği için “Cold Moon (Soğuk Ay)” olarak da biliniyor.

Reuters

Kanarya Adaları, İspanya

Anadolu Ajansı

Washington DC

Anadolu Ajansı

Sydney

Anadolu Ajansı

Londra

Anadolu Ajansı

New York