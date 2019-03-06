Dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner serveti hakkında konuştu (Mark Zuckerberg'i tahtından etti)

ANNESİNİN ADINI TAŞIYOR

Kylie'nin gerçek ismi, tıpkı annesi gibi Kristen. Tam ismiyle Kylie Kristen Jenner, 10 Ağustos 1997 yılında Los Angeles’te dünyaya geldi. Bruce Jenner ve Kris Jenner'ın kızı olan 21 yaşındaki yıldız; Kendall Jenner'ın küçük kardeşi, Kourtney, Kim, Khloe ve Rob Kardashian'ın ise üvey kardeşi. Kylie'nin ayrıca baba tarafından 4 üvey kardeşi daha var.

Diğer kardeşleri de başka aile bireylerinin adını taşıyor. Mesela Kourtney'in ikinci adı Mary, aynı zamanda annesinin de ikinci adı. Abileri Rob ise, baba Robert Kardashian'ın adını taşıyor.