Dünyanın en genç milyarderi ünvanı artık Kylie Jenner'ın
Anadolu Ajansı, Reuters, ntv.com.tr
Kylie Cosmetics adlı firmanın sahibi olan 21 yaşındaki ABD'li Kylie Jenner, "dünyanın en genç milyarderi" ünvanını elde etti.
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1ABD'li kozmetik firması sahibi ve model 21 yaşındaki Kylie Jenner, "dünyanın en genç milyarderi" ünvanının sahibi oldu.
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2Amerikan Forbes dergisi, Kylie Cosmetics adlı firmanın sahibi olan 21 yaşındaki Jenner'ın servetinin 1 milyar dolara ulaştığını ve 21 yaşındaki Jenner'ın "dünyanın en genç milyarderi" ünvanını aldığını duyurdu.
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3Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in ünvanını elinden alan Jenner, aynı zamanda, "kendi servetini oluşturan en genç milyarder" ünvanının da sahibi oldu.
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4Jenner, Forbes'a yaptığı açıklamada, "Hiçbir beklentim olmadı. Geleceği öngörmedim. Ancak bu ünvanı kazanmak gerçekten çok iyi hissettirdi. Bu büyük bir takdir." ifadelerini kullandı.
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5Ünlü Khloe-Kim Kasdashian kardeşlerin üvey kardeşi olan ve modellik de yapan Jenner, 2015'te Kylie Cosmetics'i kurmuştu.
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6Jenner, Forbes dergisinin Ağustos 2018 sayısında kapakta yer almış; dergide genç kadının dünyanın en genç milyarderi olmasına çok az zaman kaldığı aktarılmıştı.
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