Dünyanın en güçlü çocuğu artık büyüdü

Haberler 06.01.2022 - 16:20 | Son Güncelleme : 06.01.2022 - 16:35
Henüz 5 yaşındayken 'dünyanın en güçlü çocuğu' olarak tanınan Romanyalı Giuliano Stroe, Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmişti.
Kaslı fiziği ve gücüyle bir zamanlar ilgi toplayan Stroe, aradan geçen 12 yılın ardından son halini sosyal medyada paylaştı.
17 yaşında olan Stroe, sosyal medya hesabından önceki yıllarda çekilen bir fotoğrafını elinde tutarak paylaşım yaptı. Stroe gönderisine, "17 ve 4 yaşında ben. Bir de Guinness Dünya Rekoru madalyası" notunu düştü.
Dokuz yaşına kadar dört cam şişe üzerinde 20 şınav çeken ve tek elle 20 saniyeden fazla amuda kalkmayı başaran Giuliano'nun vücut geliştirme tutkusu, babası Lulian'dan geliyor.
Stroe'nın henüz 18 aylıkken babasının hareketlerini taklit etmeye başlayarak, vücut geliştirme tutkusunu geliştirdiği biliniyor.
Baba Stroe, oğullarını küçük yaşta egzersize teşvik etmesi nedeniyle onların sağlıklarına zarar verebileceği iddiasıyla eleştirildi.
Baba, eleştirilere karşılık "Erkeklerin düzgün büyümeyeceğini söylüyorlar ancak bunun kanıtı yok. Sıkı çalışma ve egzersiz her zaman iyidir" dedi.
Stroe, 2009 yılında bacaklarının arasına ağırlık topu koyarak en hızlı elle yürüme rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.
Amatör vücut geliştiricisi, 2010'da 90 derecelik açıyla en fazla şınav çekme rekorunu kırmayı başarmıştı.
Giuliano Stroe şimdilerde spora devam ederken çalışmalarını YouTube hesabından paylaşıyor.