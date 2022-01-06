Dünyanın en güçlü çocuğu artık büyüdü

5 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve 'dünyanın en güçlü çocuğu' olarak bilinen Romanyalı Giuliano Stroe, artık 17 yaşında. İşte Stroe'nin son hali...

Haberler 06.01.2022 - 16:20 | Son Güncelleme : 06.01.2022 - 16:35

Dünyanın en güçlü çocuğu artık büyüdü - 1

Henüz 5 yaşındayken 'dünyanın en güçlü çocuğu' olarak tanınan Romanyalı Giuliano Stroe, Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmişti.

Dünyanın en güçlü çocuğu artık büyüdü - 2

Kaslı fiziği ve gücüyle bir zamanlar ilgi toplayan Stroe, aradan geçen 12 yılın ardından son halini sosyal medyada paylaştı.

Dünyanın en güçlü çocuğu artık büyüdü - 3

17 yaşında olan Stroe, sosyal medya hesabından önceki yıllarda çekilen bir fotoğrafını elinde tutarak paylaşım yaptı.  Stroe gönderisine, "17 ve 4 yaşında ben. Bir de Guinness Dünya Rekoru madalyası" notunu düştü.

Dünyanın en güçlü çocuğu artık büyüdü - 4

Dokuz yaşına kadar dört cam şişe üzerinde 20 şınav çeken ve tek elle 20 saniyeden fazla amuda kalkmayı başaran Giuliano'nun vücut geliştirme tutkusu, babası Lulian'dan geliyor.

Dünyanın en güçlü çocuğu artık büyüdü - 5

Stroe'nın henüz 18 aylıkken babasının hareketlerini taklit etmeye başlayarak, vücut geliştirme tutkusunu geliştirdiği biliniyor.

Dünyanın en güçlü çocuğu artık büyüdü - 6

Baba Stroe, oğullarını küçük yaşta egzersize teşvik etmesi nedeniyle onların sağlıklarına zarar verebileceği iddiasıyla eleştirildi.

Dünyanın en güçlü çocuğu artık büyüdü - 7

Baba, eleştirilere karşılık "Erkeklerin düzgün büyümeyeceğini söylüyorlar ancak bunun kanıtı yok. Sıkı çalışma ve egzersiz her zaman iyidir" dedi.

Dünyanın en güçlü çocuğu artık büyüdü - 8

Stroe, 2009 yılında bacaklarının arasına ağırlık topu koyarak en hızlı elle yürüme rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

Amatör vücut geliştiricisi, 2010'da 90 derecelik açıyla en fazla şınav çekme rekorunu kırmayı başarmıştı. 

Dünyanın en güçlü çocuğu artık büyüdü - 9

Giuliano Stroe şimdilerde spora devam ederken çalışmalarını YouTube hesabından paylaşıyor.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER