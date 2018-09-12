'Dünyanın en güzel kızı' Thylane Blondeau girişimci oldu
İlk kez dört yaşındayken defileye çıkan, altı yaşında Vogue dergisine poz veren veren ve ‘dünyanın en güzel kızı’ şeklinde lanse edilen Thylane Blondeau, şimdi 17 yaşında ve kendi markasını yaratan bir girişimci.
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Bundan tam 11 yıl önce Vogue dergisinin çocuk özel sayısında ‘dünyanın en güzel kızı' olarak tanıtılan ve bu fotoğrafla ünlenen Fransız model Thylane Blondeau, artık bir girişimci.
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İlk kez dört yaşındayken defileye çıkmasından bu yana modellik yapan Blondeau, şimdi 17 yaşında ve ‘Haven May’ adında bir marka yarattı.
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Kendi markasıyla kıyafet koleksiyonu hazırlayan Blondeau, 2.5 milyon takipçili Instagram hesabından müjdeli haberi duyurdu.
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Blondeau, paylaşımında, “Sizin için tam bir yıldır uğraşıyorum, çok az kaldı” diye yazdı.
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Genç kızın yeni markasına açtığı Instagram hesabı anında, binlerce takipçi kazandı.
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Thylane'nin babası futbolcu Patrick Blondeau ve annesi ise moda tasarımcısı Veronika Loubry.
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Blondeau, henüz dört yaşındayken Jean Paul Gaultier’in defilesinde yürümüştü.
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Altı yaşına geldiğinde de Vogue Paris’in Vogue Çocuk sayısında çocuk giysilerini tanıtan pozlar vermişti.
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10 yaşındayken Vogue Paris’e cinsellik çağrışımlı verdiği tartışmalı pozla gündeme gelmişti.
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16 yaşındayken L'Oréal’in marka temsilcisi oldu.