Dünyanın en iyi 10 turizm şehri belli oldu: O il Türkiye'deki ilk ve tek şehir oldu

Euromonitor International, listeyi hazırlarken sadece ziyaretçi sayısını değil; turizm altyapısı, güvenlik, sağlık, ekonomik performans, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik gibi kapsamlı faktörleri değerlendiriyor. Antalya'nın bu sıralamaya girmesi, bu kategorilerde gösterdiği üstün performansı işaret ediyor.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Euromonitor tarafından belirlenmiş 6 temel başlık altında 50'den fazla gösterge, 100 tatil bölgesi üzerinde inceleniyor. Ana başlıklar turizm alt yapısı, turizmin yarattığı ekonomik ve ticari verimlilik, sağladığı iş gücü potansiyeli, turizm politikalarının tutarlılığı, sağlık ve güvenlik konularındaki potansiyeli ve sürdürülebilirlik.

Amaç artık sadece turist sayısını artırmak değil, destinasyonların doğal dengesini bozmadan turizmin ömrünü uzatmak, turistin bilinçlenmesine destek olarak, daha sorumluluk bilincinde, daha uzun süre kalarak, daha çok turist gelmesini sağlamak. Kontrolsüz büyüme altyapı üzerinde büyük baskı oluşturuyor, doğaya zarar veriyor ve de en önemlisi yerel halkın yaşam kalitesini bozuyor ve dolayısıyla turizme karşı tepkiler turizmin büyümesine paralel artıyor" diye konuştu.

İşte Euromonitor’un 55 farklı göstergeyle belirlediği zirvedeki o 10 şehir;