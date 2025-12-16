Dünyanın en iyi 10 turizm şehri belli oldu: O il Türkiye'deki ilk ve tek şehir oldu
16.12.2025 11:44
Ceren Ekşi
Uluslararası pazar araştırma devi Euromonitor International, her yıl merakla beklenen "Dünyanın En İyi 10 Turizm Destinasyonu"nu (Top 10 Cities for Tourism Performance in 2025 Index) yayımladı. Bu yılki liste, Türkiye adına büyük bir gurur tablosuna sahne oldu. Akdeniz'in incisi, turizmde bir dünya markası haline gelen Antalya, Euromonitor'un zirve listesinde yer alarak, Türkiye'den bu ilk 10'a giren ilk tek şehir oldu.
Listede Paris, Dubai ve New York gibi küresel devlerle rekabet eden Antalya’nın bu tarihi başarısı, şehrin turizm altyapısının kalitesini ve uluslararası çekiciliğini tescilledi.
DÜNYANIN EN İYİ 10 TURİZM ŞEHRİ
Euromonitor International, listeyi hazırlarken sadece ziyaretçi sayısını değil; turizm altyapısı, güvenlik, sağlık, ekonomik performans, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik gibi kapsamlı faktörleri değerlendiriyor. Antalya'nın bu sıralamaya girmesi, bu kategorilerde gösterdiği üstün performansı işaret ediyor.
Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Euromonitor tarafından belirlenmiş 6 temel başlık altında 50'den fazla gösterge, 100 tatil bölgesi üzerinde inceleniyor. Ana başlıklar turizm alt yapısı, turizmin yarattığı ekonomik ve ticari verimlilik, sağladığı iş gücü potansiyeli, turizm politikalarının tutarlılığı, sağlık ve güvenlik konularındaki potansiyeli ve sürdürülebilirlik.
Amaç artık sadece turist sayısını artırmak değil, destinasyonların doğal dengesini bozmadan turizmin ömrünü uzatmak, turistin bilinçlenmesine destek olarak, daha sorumluluk bilincinde, daha uzun süre kalarak, daha çok turist gelmesini sağlamak. Kontrolsüz büyüme altyapı üzerinde büyük baskı oluşturuyor, doğaya zarar veriyor ve de en önemlisi yerel halkın yaşam kalitesini bozuyor ve dolayısıyla turizme karşı tepkiler turizmin büyümesine paralel artıyor" diye konuştu.
İşte Euromonitor’un 55 farklı göstergeyle belirlediği zirvedeki o 10 şehir;
1- ORLANDO - FLORİDA
2- NEW YORK - ABD
3- MEKKE - SUUDİ ARABİSTAN
4- PARİS - FRANSA
5- ANTALYA - TÜRKİYE
6- MEDİNE - SUUDİ ARABİSTAN
7- LOS ANGELES - ABD
8- DUBAİ - BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
9- CANCUN - MEKSİKA
10- KYOTO - JAPONYA
TÜRKİYE'DEN İLK KEZ BİR ŞEHİR BU LİSTEDE
Bu listenin kamuoyunun ve turizm dünyasının ilgisini bu yöne çekerek sağlıklı ve sürdürülebilir bir turizm anlayışını yerleştirmeye çalıştığını dile getiren Yavuz, "Turizmin dengeli bir dağılım sergilemesi ve ülkenin kendi halkına tatil imkanının sunulması en önemli kriterler arasında. Bütün bu kriterler değerlendirilerek birkaç yıldır hazırlanan bu listeye bu yıla kadar Türkiye'den hiçbir şehir giremiyordu. Zaten biz de gelen turist sayısına odaklandığımız için pek farkına da varmıyorduk. Ancak son yıllarda iki liste birden değerlendiriliyor.
En çok turist giden değil, en sağlıklı gelişen turizm destinasyonları öne çıkıyor. Bu önümüzdeki yıllarda daha da belirgin bir hal alacak. İşte o listeye bu yıl ilk kez Türkiye'den bir şehir girdi, Antalya" dedi.