Dünyanın en iyi 10 yemeği belli oldu: Çökertme ve cağ kebabı dünya listesini sarstı

Taste Atlas listesinde üçüncü sıraya yerleşen Picanha, anavatanı Brezilya olan ve ülkenin ünlü geleneksel barbeküsü olan Churrasco'nun tartışmasız yıldızı kabul edilen bir et kesimidir. Picanha, sadece bir yemek değil, Brezilya'daki sosyal etkinliklerin, kutlamaların ve barbekü kültürünün merkezinde yer alan bir gurme deneyimidir.