Dünyanın en iyi 10 yemeği belli oldu: Çökertme ve cağ kebabı dünya listesini sarstı
23.11.2025 19:13
Tuğba Öztürk
Gastronomi dünyasının en prestijli platformlarından biri olan Taste Atlas, merakla beklenen "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesini açıkladı. Özellikle Bodrum'un efsane lezzeti Çökertme Kebabı ve Erzurum'un geleneksel incisi olan Cağ Kebabı, ilk 10'a girerek dünya listesini adeta sarstı.
Türkiye'den 7 farklı lezzetin yer aldığı bu liste, mutfak mirasımızın zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Listenin ilk 10 sırasında yer alan 2 Türk yemeği, Türk mutfağının bu küresel arenada elde ettiği büyük başarısıyla adından söz ettiriyor.
DÜNYANIN EN İYİ 10 YEMEĞİ AÇIKLANDI
Taste Atlas'ın kullanıcı oyları ve uzman görüşleriyle oluşturduğu bu çarpıcı listede, Türk mutfağının iki yıldızı küresel çapta tanınırlık kazandı.
İşte en iyi 10 yemek:
1- LECHONA
Lechona, anavatanı Kolombiya olan geleneksel ve görkemli bir et yemeğidir. Aslen Tolima Bölgesi ile özdeşleşmiş olup, ülkenin en özel günlerinde, bayramlarda ve kutlamalarda hazırlanan gerçek bir şölen yemeğidir.
2- PİZZA NAPOLETANA
Pizza Napoletana (Napoli Pizzası), modern pizzanın doğum yeri olan İtalya'nın Napoli şehrinden çıkan ve tüm dünyadaki pizza kültürünün temelini oluşturan, köklü bir yemektir ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiştir.
3- PİCANHA
Taste Atlas listesinde üçüncü sıraya yerleşen Picanha, anavatanı Brezilya olan ve ülkenin ünlü geleneksel barbeküsü olan Churrasco'nun tartışmasız yıldızı kabul edilen bir et kesimidir. Picanha, sadece bir yemek değil, Brezilya'daki sosyal etkinliklerin, kutlamaların ve barbekü kültürünün merkezinde yer alan bir gurme deneyimidir.
4- RECHTA
Rechta, Cezayir mutfağının, özellikle de başkent Cezayir ve çevresinin sembolik yemeğidir. Düğünler, dini bayramlar (Ramazan Bayramı gibi) ve önemli kutlamalar için hazırlanan, sofraların baş tacı bir yemektir.
5- PHANAENG CURRY
5. sırada yer alan Phanaeng Curry (Panang Köri), Tayland mutfağının en kremalı, en aromatik ve acı seviyesi diğer körilere göre daha düşük olan bir spesiyalidir.
6- ASADO
Asado ise Arjantin ve Uruguay'ın kültürel kimliğinin ve sosyal yaşamının temel taşı olan bir barbekü geleneğidir. Türk mutfağındaki mangal kültürünün çok daha derin ve ritüelistik bir karşılığıdır.
7- ÇÖKERTME KEBABI (TÜRKİYE)
Çökertme Kebabı, listede 7. sırada yer alarak Türk lezzetleri arasındaki en üst sıraya yerleşti.
Milas-Bodrum yöresine özgü bu enfes kebap, kibrit inceliğinde kızartılmış patateslerin üzerine konulan marine edilmiş dana veya bonfile etinin, sarımsaklı yoğurt ve özel domates sosuyla buluşmasından doğuyor.
8- RAWON
Rawon, Endonezya mutfağının, özellikle de Doğu Cava bölgesinin en ikonik ve kendine has yemeklerinden biridir. Sıradan bir çorba olmaktan çok uzak olan bu yemek, rengi, zengin aroması ve derin lezzeti ile dikkat çekiyor.
9- CAĞ KEBABI (TÜRKİYE)
Erzurum'un tescilli lezzeti Cağ Kebabı, listeye 9. sıradan girerek geleneksel kebap kültürümüzün gücünü gösterdi.
Yatay bir şişte, odun ateşinde ağır ağır pişirilen, özel olarak terbiye edilmiş kuzu etinden yapılan Cağ Kebabı, genellikle taze lavaşla ve soğan eşliğinde tüketiliyor.
10- TİBS
Tibs, Etiyopya mutfağının en popüler ve en yaygın olarak tüketilen geleneksel et yemeklerinden biridir. Genellikle kavurma veya sote olarak tanımlanabilir.
BEŞ TÜRK YEMEĞİ DAHA LİSTEYE GİRDİ
Çökertme ve cağ kebabı dışında, Taste Atlas'ın "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesine giren diğer 5 Türk yemeğinin sıralaması da belli oldu.
İşte sıralamadaki diğer yemeklerimiz:
26- İSKENDER KEBAP
Bursa'ya özgü olan bu yemek, pide, tereyağlı domates sosu, yoğurt ve ince kesilmiş döner etinden oluşan bir kebaptır.
28- KUZU ŞİŞ
Türkiye'deki "Şiş Kebap" başlığının altında listelenen bu yemek, esasen ızgarada veya ateşte pişirilmiş kuzu eti parçalarıdır. Ancak onu bu kadar özel kılan, etin kesimi, terbiye edilmesi ve pişirme tekniğidir.
47- ADANA KEBAP
Adana kebap, Türk mutfağının en tanınmış ve tescilli kebaplarından biridir. Adını, anavatanı olan Adana şehrinden alır. Adana kebap, sadece bir et yemeği değil; kendine özgü etin hazırlanma şekli, pişirme tekniği ve coğrafi işaret tescili ile korunan bir mutfak mirasıdır.
51- HÜNKAR BEĞENDİ
Hünkar Beğendi, Taste Atlas listesinde 51. sırada yer alan, Türk mutfağının en zarif ve tarihsel olarak en zengin yemeklerinden biridir. Adını, "Padişah Beğendi" anlamına gelmesinden alır ve kökeni Osmanlı saray mutfağına dayanır.
59- ISLAMA KÖFTE
Islama Köfte, Türk mutfağının köfte çeşitleri arasında benzersiz bir yere sahip olan, özellikle Sakarya (Adapazarı) yöresiyle özdeşleşmiş geleneksel bir yemektir. Islama Köfte'yi diğer köftelerden ayıran temel fark, ekmeklerin özel bir kırmızı biberli et suyuna (yağlı suya) batırılıp (ıslatılıp) köftelerle birlikte ızgarada pişirilmesidir.