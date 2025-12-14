Dünyanın en iyi 100 çorbası belli oldu: Gaziantep'in beyran çorbası dünya lezzetlerini solladı
Gastronomi dünyasının en popüler platformlarından biri olan TasteAtlas, "Dünyanın en iyi 100 çorbası" listesini açıkladı. TasteAtlas Awards 2025/2026 listesinin üst sıralarında, Türkiye'nin gastronomi başkenti Gaziantep'e özgü bir lezzet olan beyran esti. Beyran çorbası dünyaca ünlü lezzetleri geride bırakarak listenin en tepelerine yerleşti.
Şifalı ve güçlü aromasıyla bilinen beyran çorbası, dünya çapında tanınan Tom Yum, Ramen ve Borş gibi çorbaları geride bırakarak global sıralamada zirveye yakın bir konum elde etti.
DÜNYANIN EN İYİ 10 ÇORBASI
Türkiye'den toplamda 2 farklı çorbanın listeye girdiği bu başarı, Anadolu mutfağının zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
İşte TasteAtlas Awards 2025/2026 listesindeki en lezzetli 20 çorba ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri:
1- VORİ-VORİ
TasteAtlas tarafından "Dünyanın En İyi Çorbası" seçilerek listenin 1. sırasına yerleşen Vori-Vori, Güney Amerika ülkesi Paraguay'ın ulusal mutfağının en sevilen geleneksel yemeğidir.
Vori-Vori kutlama yemeği olarak önemli bir yere sahiptir.
2- BEYRAN ÇORBASI
TasteAtlas listesinde 5 üzerinden 4.5 puanla ikinci sıraya yerleşerek Türk mutfağının gururu olan Beyran Çorbası, Gaziantep'in köklü bir mutfak geleneğidir. Beyran, yöre halkı tarafından sıcak, doyurucu ve enerji verici özelliklerinden dolayı halk arasında "şifa" olarak da adlandırılır.
3- YOKAHAMA STYLE RAMEN
TasteAtlas listesinde dünyanın en iyi çorbaları arasında 3. sıraya yerleşen Yokohama-Style Ramen, Japonya'nın geleneksel ramen çeşitleri arasında kendine has bir yeri olan, oldukça yoğun ve zengin aromalı bir çorbadır.
4- SOTO BETAWİ
TasteAtlas listesinde dünyanın en iyi çorbaları arasında 4. sıraya yerleşen Soto Betawi, Endonezya mutfağının en zengin ve en popüler çorba çeşitlerinden biridir. Adını, Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın yerli halkı olan Betawi etnik grubundan alır.
5- TONKOTSU RAMEN
TasteAtlas listesinde 5. sırada yer alan ve tüm dünyada Japon ramen kültürünün sembolü haline gelen Ramen, geniş bir kategori olsa da, listenin bu sırasında yer alan genellikle en popüler versiyonlarından biri olan Tonkotsu Ramen'i temsil eder.
6- TOM KHA GAİ
TasteAtlas listesinde dünyanın en iyi çorbaları arasında 6. sıraya yerleşen Tom Kha Gai, Tayland mutfağının en popüler ve en sevilen çorbalarından biridir.
Tom Kha Gai, keskin ve baharatlı yapısıyla bilinen Tom Yum çorbasının aksine, kremsi, tatlı-ekşi ve narenciye notalı zarif bir lezzete sahiptir.
7- LANZHOU LAMİAN
TasteAtlas listesinde dünyanın en iyi çorbaları arasında 7. sırada yer alan Lanzhou Lamian, Çin mutfağının, özellikle de Gansu Eyaleti'nin başkenti Lanzhou'nun ikonik yemeğidir.
Lamian, "çekilmiş erişte" anlamına gelir. Bu çorba, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda eriştesinin hazırlanışının bir sanat gösterisine dönüşmesiyle de dünya çapında ün kazanmıştır.
8- LOHİKEİTTO (SALMON SOUP)
TasteAtlas listesinde dünyanın en iyi çorbaları arasında 8. sıraya yerleşen Lohikeitto, Finlandiya mutfağının en ünlü ve sevilen geleneksel çorbalarından biridir.
Bu çorba, Baltık Denizi'nin taze ürünlerini zarif bir şekilde bir araya getirir.
9- SİNİGANG NA BABOY
TasteAtlas listesinde dünyanın en iyi çorbaları arasında 9. sırada yer alan Sinigang na Baboy, Filipinler mutfağının en ünlü ve milli çorbalarından biridir. Sinigang, ekşi tadıyla karakterize edilen, bol sebzeli ve doyurucu bir güveç çorbasıdır.
10- MERCİMEK ÇORBASI
TasteAtlas listesinde dünyanın en iyi çorbaları arasında 10. sıraya yerleşen Mercimek Çorbası, Türk mutfağının vazgeçilmez temel taşıdır.
Mercimek çorbası sadeliği, yüksek besin değeri ve iç ısıtan doyuruculuğu sayesinde tüm dünyada takdir görmüş ve global çorba sıralamasında kendine sağlam bir yer edinmiştir.
İKİ TÜRK ÇORBASI DAHA LİSTEDE
Beyran ve Mercimek çorbası dışında, Taste Atlas'ın "Dünyanın En İyi 100 Çorbası" listesine giren diğer 2 Türk çorbasının sıralamadaki yeri de belli oldu;
55- DOMATES ÇORBASI