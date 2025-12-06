Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu. Türkiye ilk 10'a girdi

Başta Çin olmak üzere Singapur, Tayvan, Malezya ve Endonezya gibi Uzak Doğu ülkelerini kapsayan Çin mutfağında, Yin-yang prensiplerinin uygulanır. Bu sebeple yapılan yemeklerde renk, koku, kıvam ve tat arasında mutlaka bir denge sağlanır.

Pirinç, soya sosu, yumurta, deniz mahsulleri, kümes hayvanları mutfağın vazgeçilmezleri arasındadır.