Dünyanın en iyi 100 tavuk yemeği belli oldu: Osmanlı'dan dünya zirvesine taşınan Türk yemeği

Osmanlı mutfak geleneklerine dayanan ve klasik bir Türk tavuk yemeği olan Piliç Topkapı, uluslararası gastronomi platformu olan TasteAtlas tarafından birçok ülkeyi geride bırakarak global sıralamada zirveye yakın bir konum elde etti.

Genellikle kemiksiz tavuk butlarının, lezzetli bir pilavla doldurulması yapılan Piliç Topkapı, iç harcında yer alan çam fıstığı, kuru üzüm, soğan, tarçın, yenibahar ve karabiber gibi baharatların lezzetli bir karışımından oluşuyor. Tuzlu ve hafif tatlı lezzetlerin dengesi bu yemekte enfes bir şekilde hissediliyor.