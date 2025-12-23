Dünyanın en iyi 100 tavuk yemeği belli oldu: Osmanlı'dan dünya zirvesine taşınan Türk yemeği
23.12.2025 13:25
Ceren Ekşi
Gastronomi dünyasının en popüler platformlarından biri olan TasteAtlas, "Dünyanın en iyi 100 tavuk yemeği" listesini açıkladı. TasteAtlas Awards 2025/2026 listesinin ilk 10 sırasında ise Osmanlı döneminde Topkapı Sarayı'nın mutfağını süsleyen leziz Piliç Topkapı yer aldı. Gastronomi alanında Türkiye'nin yeri bir kez daha tescillendi.
Osmanlı mutfak geleneklerine dayanan ve klasik bir Türk tavuk yemeği olan Piliç Topkapı, uluslararası gastronomi platformu olan TasteAtlas tarafından birçok ülkeyi geride bırakarak global sıralamada zirveye yakın bir konum elde etti.
Genellikle kemiksiz tavuk butlarının, lezzetli bir pilavla doldurulması yapılan Piliç Topkapı, iç harcında yer alan çam fıstığı, kuru üzüm, soğan, tarçın, yenibahar ve karabiber gibi baharatların lezzetli bir karışımından oluşuyor. Tuzlu ve hafif tatlı lezzetlerin dengesi bu yemekte enfes bir şekilde hissediliyor.
DÜNYANIN EN İYİ 10 TAVUK YEMEĞİ
Türkiye'den toplamda 3 farklı tavuk yemeğinin listeye girdiği bu başarı, Türk mutfağının zenginliğini her zaman olduğu gibi bir kez daha gözler önüne serdi.
İşte TasteAtlas Awards 2025/2026 listesindeki en lezzetli 10 tavuk yemeği ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri:
1- CHİKİN
Chikin veya Kore usulü kızarmış tavuk, hamura bulanıp derin yağda kızartılmış tavuk parçalarından oluşan, Kore mutfağında popüler bir yemektir.
2- POLLO A LA BRASA
Pollo a la brasa, çıtır ve sulu, kömürde ızgara edilmiş tavuktan oluşan, geleneksel olarak patates kızartması ve salata ile servis edilen popüler bir Peru yemeğidir.
3- INASAL NA MANOK
Inasal na manok, Batı Visayas'ta ortaya çıkan ve tüm bölgenin imza yemeği haline gelen eşsiz bir Filipin ızgara tavuk yemeğidir.
4- PİLİÇ TOPKAPI
Piliç Topkapı, İstanbul'daki Topkapı Sarayı'ndan adını alan, Osmanlı mutfak geleneklerine dayanan klasik bir Türk tavuk yemeğidir.
5- MURGH KARAHİ
Murgh karahi, Pakistan ve Kuzey Hindistan'da popüler bir tavuk yemeğidir. Adındaki "karahi" kelimesi, yemeğin hazırlandığı, wok'a benzer kalın ve derin bir pişirme kabını ifade eder.
6- MURGH MAKHANİ
Muhtemelen tüm Hint yemeklerinin en bilineni olan ve uluslararası alanda tereyağlı tavuk olarak bilinen murgh makhani, çoğu Hint restoranının temel yemeklerinden biridir.
7- PEKİN ÖRDEĞİ
Pekin ördeğinin tarihi, Çin'in 13. yüzyıldaki Yuan Hanedanlığı'na kadar uzanmaktadır.
8- RFİSSA
Rfissa, doğranmış msemmen, bayat ekmek veya trid hamuru üzerine servis edilen, haşlanmış tavuk parçaları, soğan ve mercimek içeren geleneksel bir Fas yemeğidir.
9- KARAAGE
Karaage, kuru kızartma olarak da bilinen, çeşitli yiyeceklerin önce hafifçe ok kökü nişastasıyla kaplanıp ardından derin yağda kızartıldığı bir Japon pişirme tekniğidir.
10- POULET ROTİ
Poulet roti, "kızarmış tavuk" anlamına gelen klasik bir Fransız yemeğidir.
3 TÜRK YEMEĞİ DAHA LİSTEDE
Piliç Topkapı dışında, Taste Atlas'ın "Dünyanın En İyi 100 Tavuk Yemeği" listesine giren diğer 2 yemeğin sıralamadaki yeri de belli oldu;
30- TAVUK ŞİŞ
70- ÇERKEZ TAVUĞU