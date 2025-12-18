Dünyanın en iyi 52 turizm köyü belli oldu: Türkiye'den listeye giren bu 4 köy artık dünya çapında tanınıyor

18.12.2025 13:34

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından yapılan araştırma sonucunda dünyanın en iyi 52 turizm köyü belli oldu. UNWTO’nun açıkladığı “En İyi Turizm Köyleri 2025” listesinde Türkiye, dört köyle yer alarak küresel turizmdeki güçlü konumunu bir kez daha gösterdi.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından açıklanan “En İyi Turizm Köyleri 2025” listesinde, dünya genelinde yapılan 270’i aşkın başvuru arasından 29 ülkeden 52 köy seçildi. 

Muğla Akyaka, Antalya Kale Üçağız, Mardin Anıtlı ve İzmir Barbaros; kültürel mirasın korunması, çevresel sürdürülebilirlik ve yerel kalkınmaya katkı kriterleri doğrultusunda değerlendirilerek listeye girmeyi başardı. Türkiye, bu prestijli listede dört köyle yer alarak ülkeler arasında öne çıktı.

Birleşmiş Milletler Turizm Bakanlığı'nın 2025 yılı için belirlediği En İyi 52 Turizm Köyü listesi (köylerin alfabetik sırasına göre) aşağıdaki gibidir: 

Agaete, İspanya

Akyaka, Türkiye

Aldea San Cristobal El Alto, Guatemala

Anıtlı, Türkiye

Antônio Prado, Brezilya

Arquà Petrarca, İtalya

Asolo, İtalya

Asuka, Japonya

Barbaros, Türkiye

Bellano, İtalya

Bled, Slovenya

Carlos Pellegrini, Arjantin

Chamarel, Mauritius

Digang, Çin

Dongluo, Çin

Ezcaray, İspanya

Flößerstadt Schiltach, Almanya

Mauritius'un Güneydoğu Grand Nehri

Hosszúhetény, Macaristan

Huanggang, Çin

Çin'in Jikayi şehri

Kale Üçağız, Türkiye

Kandelous, İran

Kaštelir Labinci, Hırvatistan

Khinalig, Azerbaycan

Kolochava, Ukrayna

Koyasan, Japonya

Krupa na Vrbasu, Bosna Hersek

Loriga, Portekiz

Lô Lô Chải, Vietnam

Maimará, Arjantin

Marktgemeinde Bad Hindelang, Almanya

Masfout, Birleşik Arap Emirlikleri

Mértola, Portekiz

Mórahalom, Macaristan

Güney Kore, Muju Köyü

Murillo, Kolombiya

Neot Semadar, İsrail

Kuzey Azrak, Ürdün

Pacto, Ekvador

Pemuteran, Endonezya

Plateliai, Litvanya

Pont-Croix, Fransa

Quynh Son Topluluk Temelli Turizm Köyü, Vietnam

Şafiabad, İran

Shodoshima, Japonya

Soheili, İran

Synevyrska Polyana, Ukrayna

Tonosho, Japonya

Valendas, İsviçre

Vila Nogueira de Azeitao, Portekiz

Yangsuri, Kore Cumhuriyeti

Türkiye, listede yer alan dört farklı köyü ile dünya çapında tanınırlığını artırdı. Bu köyler, Anadolu’nun doğal zenginliğini ve kültürel derinliğini temsil ediyor.

"Sakin Kent" (Cittaslow) unvanına sahip Muğla Akyaka Mahallesi, doğasını, mimarisini ve kültürünü koruyarak kalkınmayı başaran nadir yerleşimlerden biri olarak ödüle layık görüldü.

Antalya Demre ilçesine bağlı Kale Üçağız, kültürel ve doğal varlıkların korunması, çevresel sürdürülebilirlik ve yerel toplulukların ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan turizm uygulamalarıyla listede yerini aldı.

Mardin Midyat ilçesine bağlı Anıtlı Köyü de, kültürel zenginliğini ve misafirperverliğini koruyarak uluslararası alanda tanınma fırsatı yakaladı.

Sürdürülebilir ve yerel değerlere dayalı turizm anlayışıyla öne çıkan İzmir Barbaros köyü, uluslararası tanınırlığını artırarak Türkiye'yi temsil eden sayılı köylerden biri oldu.