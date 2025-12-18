Dünyanın en iyi 52 turizm köyü belli oldu: Türkiye'den listeye giren bu 4 köy artık dünya çapında tanınıyor

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından yapılan araştırma sonucunda dünyanın en iyi 52 turizm köyü belli oldu. UNWTO’nun açıkladığı “En İyi Turizm Köyleri 2025” listesinde Türkiye, dört köyle yer alarak küresel turizmdeki güçlü konumunu bir kez daha gösterdi.