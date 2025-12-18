Dünyanın en iyi 52 turizm köyü belli oldu: Türkiye'den listeye giren bu 4 köy artık dünya çapında tanınıyor
18.12.2025 13:34
NTV - Haber Merkezi
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından yapılan araştırma sonucunda dünyanın en iyi 52 turizm köyü belli oldu. UNWTO’nun açıkladığı “En İyi Turizm Köyleri 2025” listesinde Türkiye, dört köyle yer alarak küresel turizmdeki güçlü konumunu bir kez daha gösterdi.
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından açıklanan “En İyi Turizm Köyleri 2025” listesinde, dünya genelinde yapılan 270’i aşkın başvuru arasından 29 ülkeden 52 köy seçildi.
Muğla Akyaka, Antalya Kale Üçağız, Mardin Anıtlı ve İzmir Barbaros; kültürel mirasın korunması, çevresel sürdürülebilirlik ve yerel kalkınmaya katkı kriterleri doğrultusunda değerlendirilerek listeye girmeyi başardı. Türkiye, bu prestijli listede dört köyle yer alarak ülkeler arasında öne çıktı.
DÜNYANIN EN İYİ 52 TURİZM KÖYÜ
Birleşmiş Milletler Turizm Bakanlığı'nın 2025 yılı için belirlediği En İyi 52 Turizm Köyü listesi (köylerin alfabetik sırasına göre) aşağıdaki gibidir:
Agaete, İspanya
Akyaka, Türkiye
Aldea San Cristobal El Alto, Guatemala
Anıtlı, Türkiye
Antônio Prado, Brezilya
Arquà Petrarca, İtalya
Asolo, İtalya
Asuka, Japonya
Barbaros, Türkiye
Bellano, İtalya
Bled, Slovenya
Carlos Pellegrini, Arjantin
Chamarel, Mauritius
Digang, Çin
Dongluo, Çin
Ezcaray, İspanya
Flößerstadt Schiltach, Almanya
Mauritius'un Güneydoğu Grand Nehri
Hosszúhetény, Macaristan
Huanggang, Çin
Çin'in Jikayi şehri
Kale Üçağız, Türkiye
Kandelous, İran
Kaštelir Labinci, Hırvatistan
Khinalig, Azerbaycan
Kolochava, Ukrayna
Koyasan, Japonya
Krupa na Vrbasu, Bosna Hersek
Loriga, Portekiz
Lô Lô Chải, Vietnam
Maimará, Arjantin
Marktgemeinde Bad Hindelang, Almanya
Masfout, Birleşik Arap Emirlikleri
Mértola, Portekiz
Mórahalom, Macaristan
Güney Kore, Muju Köyü
Murillo, Kolombiya
Neot Semadar, İsrail
Kuzey Azrak, Ürdün
Pacto, Ekvador
Pemuteran, Endonezya
Plateliai, Litvanya
Pont-Croix, Fransa
Quynh Son Topluluk Temelli Turizm Köyü, Vietnam
Şafiabad, İran
Shodoshima, Japonya
Soheili, İran
Synevyrska Polyana, Ukrayna
Tonosho, Japonya
Valendas, İsviçre
Vila Nogueira de Azeitao, Portekiz
Yangsuri, Kore Cumhuriyeti
TÜRKİYE'DEN LİSTEYE GİREN DÖRT KÖY
Türkiye, listede yer alan dört farklı köyü ile dünya çapında tanınırlığını artırdı. Bu köyler, Anadolu’nun doğal zenginliğini ve kültürel derinliğini temsil ediyor.
MUĞLA AKYAKA MAHALLESİ
"Sakin Kent" (Cittaslow) unvanına sahip Muğla Akyaka Mahallesi, doğasını, mimarisini ve kültürünü koruyarak kalkınmayı başaran nadir yerleşimlerden biri olarak ödüle layık görüldü.
KALE ÜÇAĞIZ
Antalya Demre ilçesine bağlı Kale Üçağız, kültürel ve doğal varlıkların korunması, çevresel sürdürülebilirlik ve yerel toplulukların ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan turizm uygulamalarıyla listede yerini aldı.
ANITLI KÖYÜ
Mardin Midyat ilçesine bağlı Anıtlı Köyü de, kültürel zenginliğini ve misafirperverliğini koruyarak uluslararası alanda tanınma fırsatı yakaladı.
BARBAROS KÖYÜ
Sürdürülebilir ve yerel değerlere dayalı turizm anlayışıyla öne çıkan İzmir Barbaros köyü, uluslararası tanınırlığını artırarak Türkiye'yi temsil eden sayılı köylerden biri oldu.