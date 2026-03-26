Dünyanın en iyi baklavaları açıklandı. Türkiye yine zirvede
26.03.2026 12:18
NTV - Haber Merkezi
Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi baklavalarını açıkladı. 15 farklı çeşidin yer aldığı listede, Türk mutfağı dikkat çeken bir üstünlük sergiledi.
15. TAJ AL MALEK (SURİYE) 3.4
14. VİŞNELİ BAKLAVA (TÜRKİYE) 3.5
13. BUKAJ BAKLAVA (LÜBNAN) 3.6
12. ASAWER (LÜBNAN) 3.6
11. SÜTLÜ NURİYE (TÜRKİYE) 3.7
10. FAYSALİEH (LÜBNAN) 3.7
9. BASMA (LÜBNAN) 3.7
8. RUZİCE (BOSNA HERSEK) 3.8
7. ASABİ (LÜBNAN) 3.9
6. BÜLBÜL YUVASI (TÜRKİYE) 4.0
5. KESTANELİ BAKLAVA (TÜRKİYE) 4.0
4. BURMA KADAYIF (TÜRKİYE) 4.1
3. ŞÖBİYET (TÜRKİYE) 4.1
2. FISTIKLI SARMA (TÜRKİYE) 4.4
