Dünyanın en iyi baklavaları açıklandı. Türkiye yine zirvede

26.03.2026 12:18

NTV - Haber Merkezi

Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi baklavalarını açıkladı. 15 farklı çeşidin yer aldığı listede, Türk mutfağı dikkat çeken bir üstünlük sergiledi.

15. TAJ AL MALEK (SURİYE) 3.4

14. VİŞNELİ BAKLAVA (TÜRKİYE) 3.5

13. BUKAJ BAKLAVA (LÜBNAN) 3.6

12. ASAWER (LÜBNAN) 3.6

11. SÜTLÜ NURİYE (TÜRKİYE) 3.7

10. FAYSALİEH (LÜBNAN) 3.7

9. BASMA (LÜBNAN) 3.7

8. RUZİCE (BOSNA HERSEK) 3.8

7. ASABİ (LÜBNAN) 3.9

6. BÜLBÜL YUVASI (TÜRKİYE) 4.0

5. KESTANELİ BAKLAVA (TÜRKİYE) 4.0

4. BURMA KADAYIF (TÜRKİYE) 4.1

3. ŞÖBİYET (TÜRKİYE) 4.1

2. FISTIKLI SARMA (TÜRKİYE) 4.4

1. GAZİANTEP BAKLAVASI (TÜRKİYE) 4.4