Dünyanın en iyi bikini modelleri seçildi
ntv.com.tr
Dünyanın en iyi bikini modelleri seçildi. Bluebella markası tarafından modeller belirlenirken, sosyal medyadaki takipçi sayısından ziyade sosyal medyadaki etkinliği ve kadın kullanıcı sayısının daha fazla olması gibi kriterler dikkate alındı.
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10. Lupe FuentesInstagram'da 753 bin takipçisi olan Fuentes, sık sık bikinili paylaşım yapıyor.
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9. Nina Agdal27 yaşındaki Danimarkalı modelin Instagram'ında 1,7 milyon takipçisi var.
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8. Lais Ribeiro28 yaşındaki Victoria's Secret modelinin 2,1 milyon takipçisi var.
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7. Jasmine Tookes28 yaşındaki ABD'li modelin Instagram'da 3,6 milyon takipçisi var.
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6. Rosie Huntington-Whiteley
Kendi mayo markası bulunan 32 yaşındaki model, Instagram'da 9,7 milyon takipçiye sahip. Ünlü modelin her bir mayolu paylaşımı ortalama 100 bin beğeni alıyor.
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5. Candice SwanepoelInstagram'da 13,4 milyon takipçisi olan 30 yaşındaki Güney Afrikalı model, kendi mayo markasını kurdu.
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4. Ashley GrahamDünyanın ilk büyük beden modeli olarak ünlenen Ashley Graham 8,6 milyonluk Instagram takipçisiyle listede dördüncü oldu.
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3. Emily Ratajkowski
28 yaşındaki Emily Ratajkowski listeye üçüncü sıradan girdi. Instagram'da 23,3 milyon takipçisi olmasına ve her bir paylaşımına iki milyon beğeni almasına rağmen, takipçilerinin çoğu erkek olduğu için en etkili model olamadı.
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2. Alessandra Ambrosio38 yaşındaki eski Victoria's Secret modeli, her bir Instagram paylaşımına ortalama 150 bin beğeni alıyor. Böylece sosyal medyanın en etili modelleri arasında sayılan Ambrosio, bu yılın başında kendine ait bir mayo markası kurdu.
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1. Irina ShaykGerçek adı Irina Shaykhlislamova olan dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk, “bikini kraliçesi” ilan edildi. Instagram’da 12,3 milyon takipçisi olan ve gönderi başına 75 bin dolar kazandığı tespit edilen Irina Shayk, sosyal medyanın en etkili modeli seçildi. Takipçi sayısı ondan daha yüksek modeller olmasına rağmen, Shayk'ın kadın takipçi sayısının fazla olması onu zirveye taşıdı.