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Dünyanın en iyi bikini modelleri seçildi

ntv.com.tr

Dünyanın en iyi bikini modelleri seçildi. Bluebella markası tarafından modeller belirlenirken, sosyal medyadaki takipçi sayısından ziyade sosyal medyadaki etkinliği ve kadın kullanıcı sayısının daha fazla olması gibi kriterler dikkate alındı.

  • 1

    10. Lupe Fuentes

    10. Lupe Fuentes
    Instagram'da 753 bin takipçisi olan Fuentes, sık sık bikinili paylaşım yapıyor.
  • 2

    9. Nina Agdal

    9. Nina Agdal
    27 yaşındaki Danimarkalı modelin Instagram'ında 1,7 milyon takipçisi var.
  • 3

    8. Lais Ribeiro

    8. Lais Ribeiro
    28 yaşındaki Victoria's Secret modelinin 2,1 milyon takipçisi var.
  • 4

    7. Jasmine Tookes

    7. Jasmine Tookes
    28 yaşındaki ABD'li modelin Instagram'da 3,6 milyon takipçisi var.
  • 5

    6. Rosie Huntington-Whiteley

    6. Rosie Huntington-Whiteley

    Kendi mayo markası bulunan 32 yaşındaki model, Instagram'da 9,7 milyon takipçiye sahip. Ünlü modelin her bir mayolu paylaşımı ortalama 100 bin beğeni alıyor.

  • 6

    5. Candice Swanepoel

    5. Candice Swanepoel
    Instagram'da 13,4 milyon takipçisi olan 30 yaşındaki Güney Afrikalı model, kendi mayo markasını kurdu.
  • 7

    4. Ashley Graham

    4. Ashley Graham
    Dünyanın ilk büyük beden modeli olarak ünlenen Ashley Graham 8,6 milyonluk Instagram takipçisiyle listede dördüncü oldu.
  • 8

    3. Emily Ratajkowski

    3. Emily Ratajkowski

    28 yaşındaki Emily Ratajkowski listeye üçüncü sıradan girdi. Instagram'da 23,3 milyon takipçisi olmasına ve her bir paylaşımına iki milyon beğeni almasına rağmen, takipçilerinin çoğu erkek olduğu için en etkili model olamadı.

  • 9

    2. Alessandra Ambrosio

    2. Alessandra Ambrosio
    38 yaşındaki eski Victoria's Secret modeli, her bir Instagram paylaşımına ortalama 150 bin beğeni alıyor. Böylece sosyal medyanın en etili modelleri arasında sayılan Ambrosio, bu yılın başında kendine ait bir mayo markası kurdu.
  • 10

    1. Irina Shayk

    1. Irina Shayk
    Gerçek adı Irina Shaykhlislamova olan dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk, “bikini kraliçesi” ilan edildi. Instagram’da 12,3 milyon takipçisi olan ve gönderi başına 75 bin dolar kazandığı tespit edilen Irina Shayk, sosyal medyanın en etkili modeli seçildi. Takipçi sayısı ondan daha yüksek modeller olmasına rağmen, Shayk'ın kadın takipçi sayısının fazla olması onu zirveye taşıdı.
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