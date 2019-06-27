Dünyanın en iyi bikini modelleri seçildi

1 10. Lupe Fuentes Instagram'da 753 bin takipçisi olan Fuentes, sık sık bikinili paylaşım yapıyor.

2 9. Nina Agdal 27 yaşındaki Danimarkalı modelin Instagram'ında 1,7 milyon takipçisi var.

3 8. Lais Ribeiro 28 yaşındaki Victoria's Secret modelinin 2,1 milyon takipçisi var.

4 7. Jasmine Tookes 28 yaşındaki ABD'li modelin Instagram'da 3,6 milyon takipçisi var.

5 6. Rosie Huntington-Whiteley Kendi mayo markası bulunan 32 yaşındaki model, Instagram'da 9,7 milyon takipçiye sahip. Ünlü modelin her bir mayolu paylaşımı ortalama 100 bin beğeni alıyor.

6 5. Candice Swanepoel Instagram'da 13,4 milyon takipçisi olan 30 yaşındaki Güney Afrikalı model, kendi mayo markasını kurdu.

7 4. Ashley Graham Dünyanın ilk büyük beden modeli olarak ünlenen Ashley Graham 8,6 milyonluk Instagram takipçisiyle listede dördüncü oldu.

8 3. Emily Ratajkowski 28 yaşındaki Emily Ratajkowski listeye üçüncü sıradan girdi. Instagram'da 23,3 milyon takipçisi olmasına ve her bir paylaşımına iki milyon beğeni almasına rağmen, takipçilerinin çoğu erkek olduğu için en etkili model olamadı.

9 2. Alessandra Ambrosio 38 yaşındaki eski Victoria's Secret modeli, her bir Instagram paylaşımına ortalama 150 bin beğeni alıyor. Böylece sosyal medyanın en etili modelleri arasında sayılan Ambrosio, bu yılın başında kendine ait bir mayo markası kurdu.