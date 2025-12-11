Dünyanın en iyi yemek şehirleri belli oldu. Türkiye'den 3 il listede
11.12.2025 13:30
NTV - Haber Merkezi
En çok takip edilen gastronomi platformu Taste Atlas, "Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri"ni açıkladı. İtalya'nın öne çıktığı listede, Türkiye'den de 3 şehir yer aldı.
Dünyanın en büyük gastronomi platformlarından biri olan Taste Atlas, her yıl sonu olduğu gibi bu sene de yılın enlerini seçtiği listeleri yayınlıyor.
Bunlardan biri de kullanıcı puanları ve gastronomi uzmanlarının değerlendirmeleriyle 2025 yılı sonunda yayınlanan "Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri" listesi oldu.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, en yüksek ortalamaları alan birçok kentiyle İtalya listeye damga vururken Türkiye'den de 3 il öne çıktı.
GAZİANTEP İLK 20'DE YER ALDI
TasteAtlas'ın hazırladığı "Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri" listesinde, Türkiye'den en yüksek puanı alan ilimiz Gaziantep oldu. Gaziantep, dünyanın en iyi 17'nci yemek şehri seçildi.
Gaziantep mutfağında mutlaka denenmesi gereken lezzetler; Gaziantep baklavası, Alinazik kebabı, katmer, yuvarlama, beyran çorbası yer etti.
İSTANBUL 24'ÜNCÜ SIRADA
Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği İstanbul da listede 24'üncü sırada yer aldı. Birçok yerel mutfaktan lezzetlerin rahatça tadılabildiği İstanbul'da denenmesi gereken lezzetler ise iskender kebap, hünkar beğendi, lokum, İnegöl köfte, Kemalpaşa tatlısı oldu.
İZMİR DE LİSTEDE
Kumru, boyoz,İzmir köfte gibi lezzetleriyle öne çıkan Ege'nin incisi İzmir de listenin 84'üncü sırasında yer aldı.
"Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri" listesinde ilk 10'da İtalya'dan Napoli, Milano, Bologna, Floransa, Cenova ve Roma şehirleri yer alırken; Paris yedinci, Viyana sekizinci, ve Mumbai de beşinci oldu.