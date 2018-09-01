Dünyanın en lezzetli sandviçleri (Insider listesinde Türkiye de var)

1 Arjantin - Choripan: El tezgahlarında satılıyor genelde. Fiyatları da oldukça makul. Baharatlı bir lezzet.

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Polonya - Zapiekanka: Polonya - Zapiekanka: Eritilmiş peynirle yapılan mantarla sote dilmiş bir sandviç.





3 Tayvan - Gua Bao: Atıştırmalık büyüklüğünde bir çöreği andırır. Çeşitli malzemelerle doldurulur.

4 Portekiz - Francesinha: Üzerinde sos olan bu sandviç, sosis biftek, peynir domatesten meydana geliyor. Kalın bir ekmekle yapılıyor.

5 Porto Riko - Tripleta: Popüler bir sokak yemeğidir.Tripleta, mayonez, hardal ve ketçapla birlikte ekmeğin üzerine ızgara et, tavuk ve jambonu bir araya getiriliyor.

6 İtalya - Paninos: İtalyan klasiğidir. Taze pişmiş ekmek ve etle yenir.

7 Avustralya - Vegemite: Kahvaltılık olarak geçiyor. Tost ekmeğine sürülür. Daha çok peynirle tercih edilir.

8 Belçika - Mitrailette: Bizdeki patso olarak bilinen sandviç. Et ya da tavuk da içine eklerler.

9 Brezilya - Bauru: Kızarmış ekmek, domates, mozzarella ve gherkinsin birleşiminden doğan bir sandviç çeşididir.

10 Şili - Chacarero: Etle doludur. Güney Amerika'nın yeşil biberleri,fasülyeleri ve domatesten meydana gelir.

11 Küba - Medianoche: Kızarmış bir lezzet olan Medianoche, jambon, turşu, rosto, İsviçre peynirinden meydana gelir.

12 Finlandiya - Porilainen: Kalın dilim sosisten meydana geliyor. Sandviç mi değil mi tartışmaları devam eden bir lezzet. Ketçap, hardal, mayonez, tatlı soğan ve salatalık turşusu tamamlar.

13 Fransız - Jambon-Beurre:Fransız başyapıt olarak adlandırılan sandviç jambon ve tereyağından meydana geliyor. Fransız baget ekmeğiyle tamamlanıyor.

14 Hindistan - Vada Pav: Derin yağda kızartılmış patates böreği kıvamındadır. Turta ve Hint turşusuyla yenir.

15 Japonya - Katsu-sando: Japon klasiğidir. Et pirzolaları iki dilim beyaz ekmek arasına yerleştirilmeden önce bir parça hardal ve mayonez ile kızartılır.









16 Malezya - Roti John: Soslar ve sebzelerle doludur.

17 Meksika - Cemita: Her şey bir susam tohumu kaplı rulo ile başlar. Avokado, et, soğan, beyaz peynir, pápalo (roka benzeyen bir bitki) ve salsa rojadan oluşan susam tohumu ile kaplı bir rulo.

18 Hollanda - Broodje Kroket: Derin kızarmış etle doldurulur. Bu, çeşnili bir çörek üzerinde servis edilen ekmekli, derin yağda kızartılmış etten oluşur. Hollanda'daki McDonald's menüsünde de yer alır.

19 Singapur - Kaya Tost: Ulusal bir kahvaltı tabağı olarak geçer. Adı yumurta, hindistan cevizi sütü, pandan yaprağı ve şekerden yapılan reçel kayadan geliyor. Reçel, kabuksuz tost üzerine yayılır ve yumuşak haşlanmış yumurta ve koyu soya sosuyla yerliler tarafından yenir.

20 Güney Afrika - Gatsby: Genellikle içinde patates kızartması var. Alt genellikle dört parçaya dilimlenmiş bir şekilde satılır. Kızartma, ketçap, sos içerir.

21 Birleşik Krallık - Chip Butty: Tereyağlı beyaz ekmek ve ketçap ya da kahverengi sos arasında bir kızartma olarak adlandırılır. Basit ama lezzetlidir.

22 İspanyol - Bocadillo: Bir tortilla ve omlet melezidir. Çıtır ekmek rulodan meydana gelir.

23 Vietnam - Banh mi: Et ve sebzelerle doludur. Ekmek Fransız bagetini andırıyor ama kırmızı et veya tavuk, sebzeler, kişniş ve daikon gibi çeşitli etlerle dolduruluyor.

24 Venezuela - Arepa: Mısır unuyla yapılan ekmek için kullanılır. İçinde avokado, peynir ve muz vardır.

25 Amerika Birleşik Devletleri - Peanut Butter and Jelly (Fıstık Ezmesi ve Jölesi): ABD'de bir klasiktir. Popüler bir çocuklar için öğle yemeği seçimidir. Birçok sandviç türü olmasına karşın ABD'de fıstık ezmesi ve jöle hükmünü sürüyor.