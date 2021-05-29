Dünyanın en pahalı otomobili: Rolls-Royce Boat Tail'in gizemli müşterisi Beyonce ve Jay Z mi?

Alıcısı sır gibi saklanan 20 milyon sterlinlik fiyat etiketiyle dünyanın en pahalı otomobili olan Rolls-Royce Boat Tail’in Beyonce ve Jay Z’ye özel yapıldığı iddia edildi.

29.05.2021 - 09:04

Dünyanın en pahalı otomobili: Rolls-Royce Boat Tail'in gizemli müşterisi Beyonce ve Jay Z mi? - 1
İngiliz lüks araç üreticisi Rolls-Royce’un önceki gün tanıttığı dünyanın en pahalı otomobili olan yeni modeli Boat Tail’in ABD’li ünlü şarkıcı çift Beyonce ve Jay Z tarafından sipariş edildiği öne sürüldü.
Dünyanın en pahalı otomobili: Rolls-Royce Boat Tail'in gizemli müşterisi Beyonce ve Jay Z mi? - 2

20 milyon sterlinlik (243 milyon lira) fiyatıyla yaklaşık 40 Rolls-Royce Phantom limuzine eşdeğer olan aracın Beyonce ve Jay Z’nin 9 yaşındaki kızı Blue Ivy’ye ithafen mavi renkte olduğu öne sürüldü.

Dünyanın en pahalı otomobili: Rolls-Royce Boat Tail'in gizemli müşterisi Beyonce ve Jay Z mi? - 3
İngiliz Telegraph gazetesine konuşan otomotiv endüstrisinden bir kaynak, “Bu fantastik otomobilin tüm detaylarıyla en sevdikleri şeylerle eşleşen Beyonce ve Jay Z tarafından sipariş edildiği düşünülüyor” dedi.

Dünyanın en pahalı otomobili: Rolls-Royce Boat Tail'in gizemli müşterisi Beyonce ve Jay Z mi? - 4
Arka tarafında yemek takımı, buzdolabı, döner kokteyl masaları, açılır sandalyeler ve şemsiye bulunan Rolls-Royce Boat Tail’ın ünlü çiftin düzenli olarak gittiği ve açık havada piknik yapmaktan keyif aldığı Fransız rivierası Cote d’Azur bölgesi için tasarlandığı tahmin ediliyor.

Dünyanın en pahalı otomobili: Rolls-Royce Boat Tail'in gizemli müşterisi Beyonce ve Jay Z mi? - 5
Öte yandan, 5,8 metreden kısa bir uzunluğa sahip olan yeni dört koltuklu iki kapılı Rolls-Royce Boat Tail, şirketin İngiltere’nin Sussex bölgesindeki butik genel merkezinde yeni Coachbuild departmanı tarafından inşa edilen ilk araç olduğu belirtildi.
Dünyanın en pahalı otomobili: Rolls-Royce Boat Tail'in gizemli müşterisi Beyonce ve Jay Z mi? - 6

Sahibine özel olarak tasarlanan araç, 20 milyon Sterlinllik (28 milyon dolar) fiyatıyla, 2019 yılında 11.5 milyon sterline satılan Bugatti'nin La Voiture Noir modelini geride bıraktı.

Araçlar kişiye özel olarak üretildiği için istenen özelliklere göre daha yüksek fiyatlara da yeni modeller çıkabilir. 

Dünyanın en pahalı otomobili: Rolls-Royce Boat Tail'in gizemli müşterisi Beyonce ve Jay Z mi? - 7
Rolls-Royce Boat Tail'ın arka tarafında bir sofra takımı, içecekler için buzdolabı, döner kokteyl masaları, açılır sandalyeler ve güneş şemsiyesi bulunuyor.
Dünyanın en pahalı otomobili: Rolls-Royce Boat Tail'in gizemli müşterisi Beyonce ve Jay Z mi? - 8
Arka kapaklar açıldığında bir kanat formu oluşuyor.
Dünyanın en pahalı otomobili: Rolls-Royce Boat Tail'in gizemli müşterisi Beyonce ve Jay Z mi? - 9
Boat Tail’in ön konsolunda konumlandırılan saat için İsviçre’nin en köklü üreticilerinde BOVET 1822 ile çalışılmış. Biri kol diğeri araç için iki adet saatin  ön panale entegre edilmesinin 3.5 yıl sürdüğü belirtiliyor.
Dünyanın en pahalı otomobili: Rolls-Royce Boat Tail'in gizemli müşterisi Beyonce ve Jay Z mi? - 10
5.800 metre uzunluğunda üstü açılabilir bir Coupe otomobil olan Boat Tail'in mimarisi Phantom'a ait.
Dünyanın en pahalı otomobili: Rolls-Royce Boat Tail'in gizemli müşterisi Beyonce ve Jay Z mi? - 11
Otomobilin kaputunun altında ise 6,75 litrelik çift turbolu V12 motor, 563 beygirlik bir güç üretiyor.
Dünyanın en pahalı otomobili: Rolls-Royce Boat Tail'in gizemli müşterisi Beyonce ve Jay Z mi? - 12

Paylaşılan bilgilere göre, sadece ön üretim  açlışmasının 20 kişi tarafından 1 yılı aşkın sürede tamamlandığı araçtan yalnızca 3 adet üretildi. 

Bu 3 aracın kimler tarafından sipariş edildiği ise henüz açıklanmadı. 

Dünyanın en pahalı otomobili: Rolls-Royce Boat Tail'in gizemli müşterisi Beyonce ve Jay Z mi? - 13
Dünyanın en pahalı otomobili: Rolls-Royce Boat Tail'in gizemli müşterisi Beyonce ve Jay Z mi? - 14
Dünyanın en pahalı otomobili: Rolls-Royce Boat Tail'in gizemli müşterisi Beyonce ve Jay Z mi? - 15
Dünyanın en pahalı otomobili: Rolls-Royce Boat Tail'in gizemli müşterisi Beyonce ve Jay Z mi? - 16
Dünyanın en pahalı otomobili: Rolls-Royce Boat Tail'in gizemli müşterisi Beyonce ve Jay Z mi? - 17
Dünyanın en pahalı otomobili: Rolls-Royce Boat Tail'in gizemli müşterisi Beyonce ve Jay Z mi? - 18

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