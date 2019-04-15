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Dünyanın en pahalı paskalya yumurtası

Milyarderlerin tasarımcısı olan bilinen Debbie Wingham’ın paskalya yumurtası şeklinde tasarladığı çantanın değeri 6,7 milyon dolar.

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    Dünyanın en pahalı paskalya yumurtası New York’ta görücüye çıkarıldı.

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    6,7 milyon dolar değerindeki dünyanın en pahalı paskalya yumurtası, milyarderlerin tasarımcısı olan bilinen İngiliz tasarımcı Debbie Wingham tarafından yaratıldı.
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    Yumurta şeklinde tasarlanan çanta, 8000 platin pırlanta seti, 250 bin dolarlık 24 karat altın ve 40 bin dolarlık Cartier küpeklerden yapıldı.

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    İçinde Hermès örtü kaplı olan yumurta çanta, 1,9 milyon dolarlık pembe elmas, 265 bin dolalık beyaz elmasla bezeli.

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    Dünyanın en pahalı yumurta çantasını adı açıklanmayan bir New Yorklu bir müşterinin satın aldığı duyuruldu.

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