Dünyanın en saçma anketi yayınlandı. Kapalıçarşı'ya büyük haksızlık yapıldı
20.11.2025 17:17
NTV - Haber Merkezi
Bir bavul depolama şirketi “Dünyanın En Büyük Hayal Kırıklığı Yaratan Tatil Noktaları”nı açıklarken, dünyanın en büyük saçma anketini paylaştı. Milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Kilimanjaro Dağı, gizemi çözülemeyen Machu Pichu ve dünyanın ilk büyük alışveriş merkezi olarak bilinen Kapalıçarşı saçma ankete göre önemsiz mekan.
Bavul depolama şirketi Stasher, Google yorumları ve sosyal medya etkileşimlerini analiz ederek “dünyanın en çok hayal kırıklığına uğratan 10 tatil destinasyonu” listesini yayımladı. 101 popüler turistik noktanın değerlendirildiği çalışmada Türkiye’den Kapalıçarşı da sıralamaya girdi.
Anket, sosyal medya ve Tiktok gibi platformların payşaşımlarından şirketin kendisine göre yaptığı değerlendirmeye göre şekillenmiş görünüyor.
Stasher’ın kurucu ortaklarından Jacob Wedderburn-Day, araştırmada birçok destinasyonun sosyal medyada olduğundan daha cazip göründüğünü ileri sürerek, “Aşırı kalabalık, yüksek fiyatlar, düşük hijyen, ulaşım güçlükleri ve fotoğraflarla gerçeğin uyuşmaması ziyaretçilerin beklentilerini karşılamayabiliyor.” dedi.
Şirketin cazip gördüğü rotalarn arasında, herhangi bir tarihi değeri olmayan farklı ülkelerdeki Disneyland'lar var.
İŞTE EN ÇOK HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTIĞI İDDİA EDİLEN YERLER
1-HOLLYWOOD WALK OF FAME-ABD 2,67/10
Dünyanın en büyük hayal kırıklığı yaratan turistik noktası seçilen Hollywood Şöhretler Kaldırımı, düşük Google puanı ve güvenlik değerlendirmesiyle listenin zirvesine yerleşti. Bu mekan, şu an en çok ziyaret edilen yerlerde ve milyonlarca kişi burada fotoğraf çektiriyor.
2-LUT GÖLÜ-ÜRDÜN/FİLİSTİN/İSRAİL-3,51/10
Lut gölü doğal yapısıyla benzersiz bir deneyim sunsa da uzak konumu, erişim zorlukları ve bölgesel güvenlik kaygıları nedeniyle ikinci sırada yer aldı.
3-KAPALIÇARŞI-İSTANBUL- 3,86/10
Türkiye’nin tarihi duraklarından Kapalıçarşı'nın, kalabalık ve yüksek fiyatlar nedeniyle listenin 3. sırasında yer aldığı ileri sürüldü. Bu mekan, dünyanın en eski alışveriş merkezi ve şirketin kalabalık bulmasına rağmen, zaten ilgi çektiği için milyonlarca kişiyi ağırlıyor, bu nedenle kalabalık. Kapalıçarşı, birçok filme plato seçildi, turistler, mağazalar ve renkli satıcıları nedeniyle bu mekanı ziyaret edemeden yapımıyor.
"SAÇMA" LİSTENİN DEVAMINDAKİ MEKANLAR ŞÖYLE
4. Çin Seddi – Çin 4,43 puan
5. Victoria Limanı – Hong Kong 4,80 puan
6. MONA (Museum of Old and New Art)– Avustralya 4,80 puan
7. Stonehenge – İngiltere 4,85 puan
8. Disneyland Paris – Fransa 4,90 puan
9. Kilimanjaro Dağı – Tanzanya 4,98 puan
10. Machu Picchu – Peru 5,00 puan aldı.
ŞİRKETİN SAÇMA ANKETİNE GÖRE EN İYİ ROTALAR DA ŞÖYLE:
1- Sagrada Familia-İspanya- 8,19/10
2-Kolezyum-İtalya 9,06/10
3-Eyfel Kulesi-Fransa 8,02/10
4-Milford Sound-Yeni Zelanda 7,77/10
5-Walt Disney World-ABD 7,72/10
6-Gize Nekropolü-Mısır 7,56/10
7-Kurtarıcı İsa-Brezilya 7,45/10
8-Smithsonian National Museum of Natural History-ABD 7,19/10
9-Disneyland Kaliforniya-ABD 7,08/10
10-Tokyo Disneyland-Japonya 7,02/10