Dünyanın en saçma anketi yayınlandı. Kapalıçarşı'ya büyük haksızlık yapıldı

Bavul depolama şirketi Stasher, Google yorumları ve sosyal medya etkileşimlerini analiz ederek “dünyanın en çok hayal kırıklığına uğratan 10 tatil destinasyonu” listesini yayımladı. 101 popüler turistik noktanın değerlendirildiği çalışmada Türkiye’den Kapalıçarşı da sıralamaya girdi.

Anket, sosyal medya ve Tiktok gibi platformların payşaşımlarından şirketin kendisine göre yaptığı değerlendirmeye göre şekillenmiş görünüyor.

Stasher’ın kurucu ortaklarından Jacob Wedderburn-Day, araştırmada birçok destinasyonun sosyal medyada olduğundan daha cazip göründüğünü ileri sürerek, “Aşırı kalabalık, yüksek fiyatlar, düşük hijyen, ulaşım güçlükleri ve fotoğraflarla gerçeğin uyuşmaması ziyaretçilerin beklentilerini karşılamayabiliyor.” dedi.

Şirketin cazip gördüğü rotalarn arasında, herhangi bir tarihi değeri olmayan farklı ülkelerdeki Disneyland'lar var.

İŞTE EN ÇOK HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTIĞI İDDİA EDİLEN YERLER