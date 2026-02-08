Dünyanın en sadık canlıları. Eşleri ölünce yalnızlığı seçiyorlar, insanları geride bıraktılar

CNN'de yer alan habere göre İngiltere'de Cambridge Üniversitesi insanlar ve bazı hayvanların eşlerine sadık olma oranını araştırdı. Araştırmada insan topluluklarında bulunan öz kardeşlerin üvey kardeşlere oranını da analiz edildi. Araştırmacılar elde ettikleri sonuçları gruplara ayırdı. Tek eşliliğin en üst ligi grubu en sadık hayvanları temsil ediyor. Tek eşliliğin en üst ligi grubunda insanlar da bulunuyor ancak ilk sırada değil.

Araştırmacılar, kunduzların tek eşlilik oranının yüzde 72, insanların ise yüzde 66 olduğunu, bu oranın da mirketlerin yüzde 60'lık oranından biraz daha yüksek olduğunu buldu. Diğer yandan ise sadık kalma oranı oldukça düşük olan grupta ise yunuslar, şempanzeler ve dağ gorilleri bulunuyor.