Dünyanın en sadık canlıları. Eşleri ölünce yalnızlığı seçiyorlar, insanları geride bıraktılar
08.02.2026 09:12
Son Güncelleme: 08.02.2026 09:15
NTV - Haber Merkezi
İngiltere’de yapılan bilimsel bir araştırma, sadakat denince akla gelen dengeleri değiştirdi. Bazı hayvanlar, tek eşlilikte insanlardan daha yüksek bir sadakat oranına sahip.
KUNDUZLAR İNSANLARDAN DAHA SADIK
CNN'de yer alan habere göre İngiltere'de Cambridge Üniversitesi insanlar ve bazı hayvanların eşlerine sadık olma oranını araştırdı. Araştırmada insan topluluklarında bulunan öz kardeşlerin üvey kardeşlere oranını da analiz edildi. Araştırmacılar elde ettikleri sonuçları gruplara ayırdı. Tek eşliliğin en üst ligi grubu en sadık hayvanları temsil ediyor. Tek eşliliğin en üst ligi grubunda insanlar da bulunuyor ancak ilk sırada değil.
Araştırmacılar, kunduzların tek eşlilik oranının yüzde 72, insanların ise yüzde 66 olduğunu, bu oranın da mirketlerin yüzde 60'lık oranından biraz daha yüksek olduğunu buldu. Diğer yandan ise sadık kalma oranı oldukça düşük olan grupta ise yunuslar, şempanzeler ve dağ gorilleri bulunuyor.
PENGUENLER
Eşine en sadık hayvanlardan biri de penguendir. Sosyal olmasıyla bilinen penguenler eşlerine sadık olan hayvanlar grubunda yer alıyor. Penguenler eşlerini bulmak için her yıl binlerce kilometre yürüyorlar. Yumurtayı koruyan penguen ise sadık bir şekilde eşini bekliyor ve tek eşlilik kuralını bozmuyor.
AİLE BAĞLARI EN KUVVETLİ HAYVAN
Aile bağları en kuvvetli hayvanların balında kurtlar yer alıyor. Yavru kurdun bakımını üstlenen ve aileye sahip çıkma duygusuyla hareket eden kurtlar sadıklıklarıyla adından söz ettiriyor. Kurtlar eşini kaybetmeden veya ailesi dağılmadan asla başka bir eş seçmiyor.
AŞKIN SEMBOLÜ
Birbirlerine sevgi gösterisinde bulunurken, boyunlarının aldığı kalp şekliyle bilinen kuğular da tek eşlidir. Hatta eşleri öldüğünde üzüntüden öldükleri biliniyor.
VEFA'DA ÜSTÜNE YOK
Kel kartallar, eşine o kadar sadıktır ki eşiyle birlikte kurduğu yuvada yavruları beslediği ve sadece bir yuvayı kullandığı gözlemlendi. Eşleri ölünce yalnızlıkla dost olan kel kartallar bu bakımdan dünyanın en vefalı hayvanları olarak biliniyor.