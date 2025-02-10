Dünyanın en tehlikeli 3 ilacı: Bunlardan biri sizin de evinizde bulunuyor olabilir

Araştırmalar; antidepresanların, ruh halini iyileştirmeden önce enerjiyi artırarak, intihar düşüncesi olan kişilerin bu düşüncelerini hayata geçirmelerine olanak tanıyabileceğini ortaya koyuyor. Bu durum, özellikle intihar riski daha yüksek olan genç hastalarda endişe verici sonuçlar doğurabilir.

Ancak yine de çoğu çalışma, antidepresanların doğru şekilde kullanıldığında intihar riskini azalttığını göstermektedir. Antidepresanların güvenliği için, ilaca başlamadan önce doktor önerisi alınmalı ve doğru dozaj takip edilmelidir.