Dünyanın en tehlikeli 3 ilacı: Bunlardan biri sizin de evinizde bulunuyor olabilir

Birçok insan, uzun vadeli sağlık sorunlarını gidermek ve acil tıbbi ihtiyaçlarını gidermek amacıyla çeşitli ilaçlara başvurur. Ancak bazı ilaçların istenmeyen yan etkilere yol açabileceği gerçeği göz ardı edilmemelidir. İlaçları yanlış kullanmak veya takviyelerle birlikte tüketmek, yan etki riskini artırabilir.

Dünyanın en tehlikeli 3 ilacı: Bunlardan biri sizin de evinizde bulunuyor olabilir - 1

KAN SULANDIRICILAR

The Sun'a konuşan eczacı Ian Budd'a göre, dünyanın en tehlikeli ilaçları arasında kan sulandırıcılar bulunuyor. Kan sulandırıcılar, kan pıhtılarını önlemek amacıyla, felç veya kalp krizi riski taşıyan kişiler için reçete edilir. Bu ilaçlar; düzensiz kalp ritmi, kalp hastalığı, önceki kalp krizi ve felç geçirmiş kişiler ile atriyal fibrilasyon gibi durumlara sahip olan kişilerin kullanımına uygundur.

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Dünyanın en tehlikeli 3 ilacı: Bunlardan biri sizin de evinizde bulunuyor olabilir - 2

Ancak Budd, kan sulandırıcıların yanlış kullanımı durumunda tehlikeli olabileceğini vurguluyor. Uzman isim, kan sulandırıcıların beyin veya mide gibi bölgelerde ciddi kanamalara neden olabileceği konusunda uyarıyor.

Dünyanın en tehlikeli 3 ilacı: Bunlardan biri sizin de evinizde bulunuyor olabilir - 3

Kan sulandırıcı ilaç kullanırken; yaralanma, kesilme veya morarmaya yol açabilecek aktivitelerden kaçınılmalıdır. Tıp otoriteleri; futbol ve ragbi gibi temaslı sporlardan uzak durmayı, ıslak tıraştan kaçınmayı ve kesici alet kullanırken eldiven takılmasını öneriyor. Ciddi kanama durumlarında, derhal tıbbi yardım alınmalıdır.

Dünyanın en tehlikeli 3 ilacı: Bunlardan biri sizin de evinizde bulunuyor olabilir - 4

ANTİDEPRESANLAR

Antidepresanlar, orta ve şiddetli depresyonu olan kişilere yardımcı olabilir ancak hafif depresyon için genellikle önerilmez. Budd, “Bazı antidepresanlar (özellikle seçici serotonin geri alım inhibitörleri), gençlerde intihar düşüncelerini artırabilir” diyor.

Dünyanın en tehlikeli 3 ilacı: Bunlardan biri sizin de evinizde bulunuyor olabilir - 5

Araştırmalar; antidepresanların, ruh halini iyileştirmeden önce enerjiyi artırarak, intihar düşüncesi olan kişilerin bu düşüncelerini hayata geçirmelerine olanak tanıyabileceğini ortaya koyuyor. Bu durum, özellikle intihar riski daha yüksek olan genç hastalarda endişe verici sonuçlar doğurabilir.

Ancak yine de çoğu çalışma, antidepresanların doğru şekilde kullanıldığında intihar riskini azalttığını göstermektedir. Antidepresanların güvenliği için, ilaca başlamadan önce doktor önerisi alınmalı ve doğru dozaj takip edilmelidir.

Dünyanın en tehlikeli 3 ilacı: Bunlardan biri sizin de evinizde bulunuyor olabilir - 6

BURUN SPREYLERİ

30 yılı aşkın süredir eczacılık yapan Ian Budd'a göre bir diğer tehlikeli ilaç ise burun açıcı spreylerdir. Burun spreylerinin aşırı kullanımı, bağımlılık yaratmasının yanı sıra burun dokularında uzun vadeli hasara yol açabilir.

Dünyanın en tehlikeli 3 ilacı: Bunlardan biri sizin de evinizde bulunuyor olabilir - 7

Burun tıkanıklığı giderici spreylerin üzerinde, bir haftadan uzun süre kullanılmaması gerektiği uyarısı bulunmaktadır. Aksi takdirde burundaki kan damarları, ilaçlara bağımlı hale gelir ve sprey kullanımı bırakıldığında tıkanıklık daha da kötüleşir.

Dünyanın en tehlikeli 3 ilacı: Bunlardan biri sizin de evinizde bulunuyor olabilir - 8

Burun spreylerinin aşırı kullanımı; baş ağrıları, görme sorunları, kafa karışıklığı ve nöbetlerle kendini gösterir ve acil tıbbi müdahale gerektirebilir.

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