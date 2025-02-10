Dünyanın en tehlikeli 3 ilacı: Bunlardan biri sizin de evinizde bulunuyor olabilir
Birçok insan, uzun vadeli sağlık sorunlarını gidermek ve acil tıbbi ihtiyaçlarını gidermek amacıyla çeşitli ilaçlara başvurur. Ancak bazı ilaçların istenmeyen yan etkilere yol açabileceği gerçeği göz ardı edilmemelidir. İlaçları yanlış kullanmak veya takviyelerle birlikte tüketmek, yan etki riskini artırabilir.
KAN SULANDIRICILAR
The Sun'a konuşan eczacı Ian Budd'a göre, dünyanın en tehlikeli ilaçları arasında kan sulandırıcılar bulunuyor. Kan sulandırıcılar, kan pıhtılarını önlemek amacıyla, felç veya kalp krizi riski taşıyan kişiler için reçete edilir. Bu ilaçlar; düzensiz kalp ritmi, kalp hastalığı, önceki kalp krizi ve felç geçirmiş kişiler ile atriyal fibrilasyon gibi durumlara sahip olan kişilerin kullanımına uygundur.