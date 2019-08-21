Dünyanın en ünlü Youtuber'ı PewDiePie ile sosyal medya fenomeni Marzia Bisogin evlendi
ntv.com.tr
Dünyada en fazla takipçisi olan YouTube ünlüsü PewDiePie ile sosyal medya fenomeni Marzia Bisogin evlendi. Çiftin sosyal medyadan paylaştığı düğün fotoğraflarına milyonlarca beğeni yağdı.
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YouTube ünlüsü PewDiePie ile sosyal medya fenomeni Marzia Bisogin evlendi. Sekiz yıl önce tanışan çiftin düğünü İngiltere’nin Londra kentinde yapıldı.
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Gerçek adı Felix Kjellberg olan 29 yaşındaki İsveçli vlogger PewDiePie ile 26 yaşındaki İtalyan sosyal medya yıldızı Marzia Bisogin, düğünden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çiftin fotoğraflarına milyonlarca beğeni ve yorum yağdı.
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PewDiePie, Instagram ve Twitter paylaşımlarında, “Evlendik! En mutlu günüm. Hayatımı bu muhteşem kadınla paylaştığım için çok şanslıyım” mesajını yazdı.
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2011 yazında tanışmalarından bu yana birlikte olan çift, İngiltere’nin Brighton şehrinde yaşıyor.
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Dünyada en fazla takipçisi olan YouTube ünlüsü PewDiePie, 2016 yılında Time’ın en etkili kişileri listesine girmişti.
YouTube’da 99 milyon abonesi olan PewDiePie, eşi Marzia Bisogin ile birlikte YouTube’da toplam 107 milyon, Instagram’da 24 milyon, Twitter’da ise 22 milyon takipçiye sahip.
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PewDiePie’ın yıllık gelirinin 30 milyon dolar, Marzia'nın ise 2 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.
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Chalmers University of Technology’de eğitim almaya başlayan, 2010’da YouTube kanalını açan PewDiePie, 2011’de okulu bırakıp tamamen videolara odaklandı ve oyun videolarıyla popüler oldu.