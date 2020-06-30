Dünyanın en yaşlı Golden Retriever’ı 20 yaşına girdi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Oakland şehrinde yaşayan cinsi Golden Retriever olan August adlı köpek 20 yaşına girdi.

DHA 30.06.2020 - 11:25

Dünyanın en yaşlı Golden Retriever’ı 20 yaşına girdi - 1

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Oakland şehrinde yaşayan cinsi Golden Retriever olan August adlı köpek 20. yaşını kutladı. 

Dünyanın en yaşlı Golden Retriever’ı 20 yaşına girdi - 2
Söz konusu ırk içinde yaşayan en yaşlı köpek olduğu belirtilen August hayatı boyunca iki kez ev değiştiriken şu an kendisini 2014’te sahiplenen bir çiftle yaşıyor.
Dünyanın en yaşlı Golden Retriever’ı 20 yaşına girdi - 3
August için düzenlenen 20’nci doğum günü partisinin fotoğrafları GoldHeart Golden Retrievers Rescue tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Dünyanın en yaşlı Golden Retriever’ı 20 yaşına girdi - 4
August’u sahiplenen çift, bir takım hareket sorunları yaşasa da bahçede yürümekten hoşlandığını belirtti.

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