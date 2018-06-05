"Dünyanın en yaşlı kedisi" 30 yaşına girdi
ntv.com.tr
İngiltere’nin Exeter şehrinde yaşayan Rubble isimli kedi 30. yaş gününü kutladı. İnsan yaşıyla 137 yılı deviren Maine Coon cinsi erkek kedinin sahibi Michele Heritage, muhtemelen dünyanın en yaşlı kedisi olan Rubble’ın yüksek kan basıncı sorunu dışında sağlığının yerinde olduğunu söyledi.
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Dünya genelindeki veteriner kayıtlarına göre muhtemelen dünyanın yaşayan en yaşlı kedisi olan Rubble, sahibi Michelle Heritage ile yaşadığı İngiltere’nin Exeter kentinde kendisi için düzenlenen bir partide 30. yaş gününü kutladı.
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2İnsan yaşıyla 137 yılı ardında bırakan Maine Coon cinsi kediye doğum günü için sevdiği yiyecekler ve ücretsiz check up hediye hedildi.
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Sağlık memuru olarak çalışan 50 yaşındaki Heritage, Rubble 1988 yılında henüz bir yavru kediyken sahiplendiğini belirterek, kedisinin 30 yıldır en yakın arkadaşı olduğunu belirtti:
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“Rubble’ı 20. yaş günümden hemen önce buldum. Kız kardeşimin bir arkadaşının evinin yakınında yaşayan sokak kedilerinden biriydi. Görür görmez çok sevdim. Evden yeni ayrılmıştım ve tek başımaydım. Mayıs 1988’de, onu daha yavruyken sahiplendim.”
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Heritage, çok aşlı olmasına rağmen hala yaşam dolu olduğunu ve yaramazlık yaptığını açıklayarak, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi:
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“ Şehirdeki veterinerler Rubble’a çok ilgi gösteriyor ve onun sağlıklı olması için çok yardımcı oluyorlar. Onun yaşında dolayı yüksek kan basıncı problemi var bu yüzden düzenli olarak tedavi ediliyor. Ancak diğer açılardan çok sağlıklı.”
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Diğer taraftan Rubble’ın dünyanın en yaşlı kedisi olabileceği düşünülüyor.
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8Ancak Heritage, muhtemelen kedisinin çok fazla zamanı kalmadığını bu yüzden onu Guiness Dünya Rekorlar Kitabı’na geçmesi için hazırlamaktansa, son günlerini huzur içinde geçirmesi için çabaladığını kaydetti.
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Nisan 2016 tarihinde, ABD’nin Texas eyaletinde yaşayan Scooter isimli siyam kedisi 30 yaşındayken “dünyanın en yaşlı kedisi” olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanmıştı, ancak Scooter ünvanı resmi olarak onaylanmadan kısa bir süre önce yaşamını yitirmişti.
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Şu ana kadar dünyanın gelmiş en geçmiş en yaşlı kedisi olarak dünya rekor kitaplarında yer alan kedi ise 38 yıl 3 gün yaşadı. ABD’nin Texas eyaletinde yaşayan Creme Puff isimli kedi 3 Ağustos 1967’de doğdu ve 6 Ağustos 2005’te hayatı kaybetti.
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