"Dünyanın en yaşlı kedisi" 30 yaşına girdi

“ Şehirdeki veterinerler Rubble’a çok ilgi gösteriyor ve onun sağlıklı olması için çok yardımcı oluyorlar. Onun yaşında dolayı yüksek kan basıncı problemi var bu yüzden düzenli olarak tedavi ediliyor. Ancak diğer açılardan çok sağlıklı.”