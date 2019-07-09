Dünyanın en zengini Jeff Bezos'un mega yatı Türkiye'de
Dünyanın en zengini olan ve son günlerde boşanma haberleriyle gündemde olan Jeff Bezos'a ait lüks yat Datça açıklarında görüntülendi. Bezos'un yatta bulunup bulunmadığı bilinmezken 136 metre uzunluğundaki mega yat Datça'da ilgi odağı oldu. Datça Belediyesi'nden de konuya ilişkin esprili bir paylaşım geldi. (Fotoğraflar: Murat ŞAHİN/Datça)
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Amazon’un kurucusu ve Washington Post'un sahibi Jeff Bezos'a (55) ait Flying Fox isimli mega lüks motor yat Muğla'nın Datça ilçesi açıklarına demir attı.
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136 metre uzunluğundaki mega yat Datça'da ilgi odağı olurken ünlü milyarderin yatta bulunup bulunmadığı ise bilinmiyor.
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Fotoğraflarda yatın üzerinde bir helikopter bulunduğu da dikkatleri çekti.
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Konuyla ilgili olarak Datça Belediyesi'nden de Twitter'dan esprili bir paylaşım geldi.
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Datça Belediyesi'nin hesabından yapılan paylaşımda, yatı görüntüleyen gemi gözlemcisi Yörük Işık'ın tweet'i alıntılanarak "Yarın Basın Yazanesi'ne çaya gelmek istedi, bilemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.