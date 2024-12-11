Dünyanın en zor öğrenilen 10 dili belli oldu! Türkçe kaçıncı sırada?

2-MANDARİN

Mandarin, Çin'in resmi dili ve dünyada yaklaşık 1,3 milyar insan tarafından konuşulan en yaygın dildir. Çin'in yanı sıra Tayvan ve Singapur gibi ülkelerde de resmi dil olarak kullanılır. Mandarin, Çince'nin bir lehçesi olsa da, standartlaştırılmış bir form olarak eğitim ve resmi iletişimde yaygın olarak benimsenmiştir.

Dil, tonal bir yapıya sahiptir ve doğru tonlama, kelimenin anlamını belirlemede kritik bir rol oynar. Mandarin'de dört ana ton bulunur; bu nedenle aynı hece, farklı tonlamalarla tamamen farklı anlamlara gelebilir.

Yazı sistemi, binlerce karakterden oluşan ve her bir karakterin ayrı bir anlam taşıdığı logografik bir yapıdadır. Bu karakterler fonetik olmadığı için ezber gerektirir ve öğrenme sürecini zorlaştırır.