Dünyanın farklı yerlerinde pencerelerden karantina manzaraları
Corona virüs salgını nedeniyle dünyanın farklı ülkelerindeki karantina uygulamalarında pencerelere yansıyanlar...
ntv.com.tr
21.04.2020 - 09:50
| Son Güncelleme : 21.04.2020 - 09:58
Roma'da İtalya bayrağından maske takanlar...
Türkiye'de iki günlük sokağa çıkma yasağında balkondan ekmek alışverişi...
Çekya'nın başkenti Prag'da penceredeki çocuklara basit sirk gösterisi
Fransız tenor Stephane Senechal Paris'teki evinin penceresinden sanatını icra ederken...
Türkiye'deki sokağa çıkma yasağında kuşlar aç bırakılmadı.
Kolombiya'nın Bogota şehrinde polisler sokaklarda dolaşıp insanları dansa davet ettiğinde pencerelerden verilen yanıt.
Fransız kostüm tasarımcısı Mickael Komer evinde maske üretiyor.
Yeni Zelanda'da bir pencere...
İtalya'nın Milan kentinde balkonda müzik...
İngiltere'nin Stockport şehrinde çocuklar tarafından renklendirilen camlar...
İtalya'nın Livorno kentinde balkonda aşk...
İspanya'da sağlık çalışanlarına balkonlardan ses çıkarılarak teşekkür ediliyor.
İngiltere'nin Manchester kentinde bir pencere...
İspanya'nın Madrid kentinde sağlık çalışanlarını destekleyenler...
Paris'teki Hospital Tenon adlı hastanenin yanında oturan yaşlı adam, hastanenin çalışanlarını alkışlarken...
Yeni Zelanda'da öğrenciler evlerindeki yaşlılara yardım ediyor.
İngiltere'nin Southend kentinde karantinayı güneşlenme fırsatına çevirmek mümkün.
Paris'te balkonda güneşlenme anı...
Filipinler'de evinin balkonunda papazın dua etmesini bekleyen bir kadın...
Hollanda'da bir büyükannenin kızı ve torununa pencereden kavuşma anı...