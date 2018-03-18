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Dünyanın ilk dijital süper modeli: Shudu Gram

ntv.com.tr

İngiliz fotoğrafçı Cameron-James Wilson tarafından yaratılan dünyanın ilk dijital süper modeli Shudu Gram'in Instagram'da tam 80 binin üzerinde takipçisi var.

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    28 yaşındaki İngiliz fotoğrafçı Cameron-James Wilson tarafından yaratılan dünyanın ilk dijital modeli Shudu Gram'in Instagram'da 80 binin üzerinde takipçisi var.

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    Wilson, bir yıl önce 3D modelleme öğrendikten sonra, gerçek modellerin en iyi taraflarını alarak Shudu'yu yarattı ve sonra ona sosyal medya profili açtı.

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    Siyahi güzelliğiyle beğeni toplayan süper modelin gerçek olmadığı öğrenildiğinde çoğu takipçisi buna inanmakta güçlük çekti. Sosyal medyadan yapılan yorumlar arasında sert eleştiriler de yer aldı.

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    Shudu'yu ticari bir model olarak kullanmayı planlamadığını söyleyen İngiliz fotoğrafçı, "Benim için o özel, evet, fakat gerçek milyonlarca Afrikalı erkek ve kadın gibi” dedi.

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    Kusursuz güzelliğiyle dikkat çeken Shudu, gerçek bir model gibi Instagram’da takipçileriyle diyalog da kuruyor. Örneğin, “Yakında yeni güzel çalışmalarımla geliyorum” gibi notlar yazıyor.

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    Shudu’nun yaratıcısı, “3D’nin gerçek modellerin yerini alacağını düşünmüyorum. Çünkü gerçek modeller olmadan Shudu asla var olamazdı” dedi.

    İşte Shudu'nun sosyal medya paylaşımlarından bazıları...

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