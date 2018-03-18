Dünyanın ilk dijital süper modeli: Shudu Gram
ntv.com.tr
İngiliz fotoğrafçı Cameron-James Wilson tarafından yaratılan dünyanın ilk dijital süper modeli Shudu Gram'in Instagram'da tam 80 binin üzerinde takipçisi var.
-
1
-
2
28 yaşındaki İngiliz fotoğrafçı Cameron-James Wilson tarafından yaratılan dünyanın ilk dijital modeli Shudu Gram'in Instagram'da 80 binin üzerinde takipçisi var.
-
3
Wilson, bir yıl önce 3D modelleme öğrendikten sonra, gerçek modellerin en iyi taraflarını alarak Shudu'yu yarattı ve sonra ona sosyal medya profili açtı.
-
4
Siyahi güzelliğiyle beğeni toplayan süper modelin gerçek olmadığı öğrenildiğinde çoğu takipçisi buna inanmakta güçlük çekti. Sosyal medyadan yapılan yorumlar arasında sert eleştiriler de yer aldı.
-
5
Shudu'yu ticari bir model olarak kullanmayı planlamadığını söyleyen İngiliz fotoğrafçı, "Benim için o özel, evet, fakat gerçek milyonlarca Afrikalı erkek ve kadın gibi” dedi.
-
6
Kusursuz güzelliğiyle dikkat çeken Shudu, gerçek bir model gibi Instagram’da takipçileriyle diyalog da kuruyor. Örneğin, “Yakında yeni güzel çalışmalarımla geliyorum” gibi notlar yazıyor.
-
7
Shudu’nun yaratıcısı, “3D’nin gerçek modellerin yerini alacağını düşünmüyorum. Çünkü gerçek modeller olmadan Shudu asla var olamazdı” dedi.
İşte Shudu'nun sosyal medya paylaşımlarından bazıları...
-
8
-
9
-
10
-
11