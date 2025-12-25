Dünyanın ilk mağara kilisesi: Hristiyan terimi ilk kez burada kullanıldı
25.12.2025
NTV - Haber Merkezi
Hatay'da bulunan ve dünyanın ilk mağara kilisesi olma özelliği taşıyan Saint Pierre Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi.
Antakya ilçesinde bulunan Saint Pierre Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı. Dimitri Doğum ve Jan Delüller'in yönettiği ayinin ardından yılbaşı pastası kesildi. Hristiyanlar dualar ve ilahilerle ayine eşlik ederlerken yeni yıl için dileklerini de unutmadılar.
DÜNYANIN İLK MAĞARA KİLİSESİ
Hristiyanlar için önemli bir anlamı olan Saint Pierre kilisesi, Antakya'da Habib-i Neccar Dağı'nın yakınlarında yer alıyor. Kilise aslında doğal bir mağara olup, yapılan eklemelerle kiliseye dönüştürüldü. Hristiyanlar tarafından, Hz. İsa'nın 12 havarisinden biri Aziz (Petrus) Pierre'nin ilk vaaz verdiği ve “Elçilerin İşleri” kitabında belirtildiğine göre, cemaatin ilk kez bu kilisede “Hristiyan” adını aldığı söyleniyor ve inanılıyor. İlklerin yaşandığı kilise bu sebeplerden dolayı da Hristiyanlığın ilk kilisesi olarak biliniyor. İlk kilisenin tam tarihi belli değil, fakat yapılan arkeolojik çalışmalardan elde edilen bilgiyle kilise, yaklaşık milattan sonra 38-40 civarından beri var olduğu biliniyor.
AZİZ PETRUS
Saint Pierre Kilisesi, biri Hz. İsa'nın havarilerin olan Aziz Petrus ve Aziz Pavlus tarafından kurulmuş ve Doğu Ortodoks Kilisesi geleneğinin önemli yere sahip kilise yapılanması Pentarşi'nin de bir parçasıydı. Hristiyan geleneğinde Aziz Petrus, Saint Pierre kilisesinin kurucusu ve burada oluşan Hristiyan topluluğunun da ilk önderi olarak kabul görüyor.
GİZLİ TOPLANTILARIN MAĞARASI YÜZYILLARA DAYANIYOR
Hristiyanlar, Stauris Dağı'nın batısındaki kayalara oyulmuş 13 metre derinliğinde, 9,5 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğindeki bu mağarada gizli toplantılarının gerçekleştiriyordu.
Mağaranın kilise olduğu dönemlerden günümüze kadar sadece taban mozaiğinin parçaları ve sunağın sağındaki duvar boyamalarının izleri kalmıştır. Bu kalıntıların da yapılan çalışmalar sonucunda 4'üncü ve 5'inci yüzyıla tarihlendiği öğreniliyor.
KAYALARDAN SIZAN SU ŞİFALI BİLİNİYOR
Kilisede dağa açılan bir tünelin ise zamanında burada toplanan Hristiyanların, baskınlar sırasında kaçmak amacıyla yaptığı düşünülüyor. Kayalardan sızarak yalakta toplanan su ise vaftiz törenlerinde kullanılıyor. Yakın zamana kadar gelen ziyaretçilerin şifalı kabul ederek içtikleri su sızıntısı, meydana gelen depremler sonucunda azaldığı görülüyor. Asrın felaketi olarak bilinen 2023 Kahramanmaraş depreminde ise kilisenin hiç hasar almadı.
Kilisenin ortasında yer alan sunağın üstünde ise Antakya'da kutlanan Aziz Petrus Kürsüsü Bayramı için yerleştirilen taştan bir kürsü yer alıyor.
Kilise bahçesinin de birkaç yüzyıl olarak kullanıldığı biliniyor ve sunağın çevresinde de mezarlar bulunmuş. Tarihi köklere dayanan kilise, şimdilerde bir müze haline geldi. Valiliğin izni ve müze müdürlüğünün denetiminde hala ayinlere devam ediliyor.