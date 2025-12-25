Dünyanın ilk mağara kilisesi: Hristiyan terimi ilk kez burada kullanıldı

Hristiyanlar için önemli bir anlamı olan Saint Pierre kilisesi, Antakya'da Habib-i Neccar Dağı'nın yakınlarında yer alıyor. Kilise aslında doğal bir mağara olup, yapılan eklemelerle kiliseye dönüştürüldü. Hristiyanlar tarafından, Hz. İsa'nın 12 havarisinden biri Aziz (Petrus) Pierre'nin ilk vaaz verdiği ve “Elçilerin İşleri” kitabında belirtildiğine göre, cemaatin ilk kez bu kilisede “Hristiyan” adını aldığı söyleniyor ve inanılıyor. İlklerin yaşandığı kilise bu sebeplerden dolayı da Hristiyanlığın ilk kilisesi olarak biliniyor. İlk kilisenin tam tarihi belli değil, fakat yapılan arkeolojik çalışmalardan elde edilen bilgiyle kilise, yaklaşık milattan sonra 38-40 civarından beri var olduğu biliniyor.