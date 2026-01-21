Dünyayı etkisi altına aldı. Gökyüzünde dans başladı
21.01.2026 12:57
Son Güncelleme: 21.01.2026 12:58
NTV - Haber Merkezi
Dünyanın doğal harikalarından biri olan Kuzey Işıkları eşsiz görüntüleriyle gökyüzünde dans etmeye başladı.
KUZEY IŞIKLARI NEDİR?
Kuzey ışıkları, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların Dünya'nın manyetik alanı ve atmosferdeki gaz molekülleriyle etkileşime girmesi sonucu oluşan doğal bir ışık gösterisidir. Bu doğal olay genellikle kutup bölgelerine yakın yerlerde yeşil, mor ve kırmızı renkli ışık hüzmeleri gökyüzünde gözlemlenir. Aslında günün her saatinde görünebilen bu ışıklar için çıplak gözle gözlemlemek için karanlık olması bekleniyor.
KUZEY IŞIKLARI NE ZAMAN GÖRÜLÜR?
Kuzey ışıkları, manyetik aktivitenin arttığı Eylül-Ekim ve Mart-Nisan ekinoks dönemlerinde sıkça görülse de; gecelerin en uzun ve karanlık olduğu Kasım ile Şubat ayları arası, berrak bir gökyüzünde bu eşsiz şöleni izlemek için en popüler zaman dilimi oluyor. Bir başka adı da Aurora Borealis olan bu ışıklar, adını Roma Şafak Tanrıçası’nın adı Aurora’dan ve Yunanca kuzey rüzgârı anlamına gelen Boreas’tan alıyor. Bu fenomen doğa olayına “ruhların dansı” ismi de veriliyor.