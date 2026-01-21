Dünyayı etkisi altına aldı. Gökyüzünde dans başladı

Kuzey ışıkları, manyetik aktivitenin arttığı Eylül-Ekim ve Mart-Nisan ekinoks dönemlerinde sıkça görülse de; gecelerin en uzun ve karanlık olduğu Kasım ile Şubat ayları arası, berrak bir gökyüzünde bu eşsiz şöleni izlemek için en popüler zaman dilimi oluyor. Bir başka adı da Aurora Borealis olan bu ışıklar, adını Roma Şafak Tanrıçası’nın adı Aurora’dan ve Yunanca kuzey rüzgârı anlamına gelen Boreas’tan alıyor. Bu fenomen doğa olayına “ruhların dansı” ismi de veriliyor.