Dünyayı sarsan HMPV'de yeni gelişme: Olağan dışı belirti tespit edildi

HMPV virüsü, dünya genelinde endişe yaratmaya devam ediyor. Son gelişmelere göre, Hollandalı bilim insanları, bu virüsün sadece solunum yollarını etkilemekle kalmayıp, vücudun farklı bölgelerinde de belirgin semptomlara neden olabileceğini keşfetti. Araştırmalar, HMPV'nin göğüs, sırt ve pelvis bölgesinde kırmızı döküntülere yol açtığını ortaya koydu. Bu olağandışı belirtiler, sağlık uzmanlarını virüsün daha geniş kapsamlı etkileri üzerine düşünmeye sevk etti. Uzmanlar, bu semptomların, virüsün vücutta nasıl yayıldığı ve bağışıklık sistemiyle nasıl etkileşime geçtiği konusunda daha fazla araştırma yapılmasını gerektirdiğini vurguluyor.

Dünyayı sarsan HMPV'de yeni gelişme: Olağan dışı belirti tespit edildi - 1

Koronavirüs salgınının ilk kez ortaya çıktığı ülke olarak bilinen Çin, şimdi de hızla artan HMPV (Human Metapneumovirus) vakalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ülkede, hastanelerin dolup taştığına dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler, sağlık sisteminin üzerindeki baskının giderek arttığını gösteriyor. Özellikle büyük şehirlerde, sağlık kuruluşlarına başvuran hasta sayısında belirgin bir artış olduğu gözlemleniyor.

YAŞAM HABERLERİ

Dünyayı sarsan HMPV'de yeni gelişme: Olağan dışı belirti tespit edildi - 2

Çin'deki bu endişe verici durumun yanı sıra, HMPV vakalarının Hindistan ve Malezya gibi diğer Asya ülkelerinde de yükselişe geçtiği bildirildi. Hindistan'da yetkililer, HMPV'nin yayılmasını kontrol altına almak için çeşitli önlemler almaya başladı.

Dünyayı sarsan HMPV'de yeni gelişme: Olağan dışı belirti tespit edildi - 3

Sağlık bakanlığı, kamuoyunu bu yeni virüs hakkında bilgilendirmek amacıyla kampanyalar düzenlerken, hastanelerde ekstra önlemler alınması talimatını verdi.

Dünyayı sarsan HMPV'de yeni gelişme: Olağan dışı belirti tespit edildi - 4

YENİ BELİRTİLER TESPİT EDİLDİ

Son dönemde HMPV'nin İngiltere'de hızla yayılmaya başladığı belirtilirken, virüsle ilişkili yeni ve beklenmedik bir semptom tespit edildi. Hollandalı bilim insanları, HMPV enfeksiyonu geçiren hastaların göğüs, pelvis, kasık ve sırt bölgelerinde kırmızı döküntüler geliştiğini raporladı.

Dünyayı sarsan HMPV'de yeni gelişme: Olağan dışı belirti tespit edildi - 5

İngiliz basını, ABD ve İtalya'da da benzer cilt döküntüleri görülen hastaların aynı zamanda halsizlik ve kusma gibi şikayetlerle karşılaştığını bildiriyor.

Dünyayı sarsan HMPV'de yeni gelişme: Olağan dışı belirti tespit edildi - 6

YAYGIN BELİRTİLER

HMPV'nin diğer yaygın belirtileri arasında burun akıntısı, boğaz ağrısı ve beş gün süren yüksek ateş bulunuyor. Özellikle kronik akciğer hastalıkları olanlar, bağışıklık sistemi zayıf bireyler, yaşlılar ve çocuklar, bu virüsün yarattığı sağlık riskleri açısından daha savunmasız durumda.

Dünyayı sarsan HMPV'de yeni gelişme: Olağan dışı belirti tespit edildi - 7

DAMLACIK YOLUYLA BULAŞIYOR

Imperial College London’dan Profesör John Tregoning, HMPV'nin öksürük, hapşırma ve havada taşınan damlacıklar yoluyla bulaştığını vurgularken, Avustralyalı Profesör Paul Griffin, bu virüsün bazı vakalarda ciddi hastalıklara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Dünyayı sarsan HMPV'de yeni gelişme: Olağan dışı belirti tespit edildi - 8

İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı, hastanelerde tedavi gören her 10 çocuktan birinin HMPV kaynaklı solunum yolu sorunları yaşadığını açıkladı. Bu durum, virüsün toplum sağlığı üzerindeki potansiyel etkileri konusunda endişeleri artırıyor.

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