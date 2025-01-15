Dünyayı sarsan HMPV'de yeni gelişme: Olağan dışı belirti tespit edildi

Çin'deki bu endişe verici durumun yanı sıra, HMPV vakalarının Hindistan ve Malezya gibi diğer Asya ülkelerinde de yükselişe geçtiği bildirildi. Hindistan'da yetkililer, HMPV'nin yayılmasını kontrol altına almak için çeşitli önlemler almaya başladı.