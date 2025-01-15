Dünyayı sarsan HMPV'de yeni gelişme: Olağan dışı belirti tespit edildi
HMPV virüsü, dünya genelinde endişe yaratmaya devam ediyor. Son gelişmelere göre, Hollandalı bilim insanları, bu virüsün sadece solunum yollarını etkilemekle kalmayıp, vücudun farklı bölgelerinde de belirgin semptomlara neden olabileceğini keşfetti. Araştırmalar, HMPV'nin göğüs, sırt ve pelvis bölgesinde kırmızı döküntülere yol açtığını ortaya koydu. Bu olağandışı belirtiler, sağlık uzmanlarını virüsün daha geniş kapsamlı etkileri üzerine düşünmeye sevk etti. Uzmanlar, bu semptomların, virüsün vücutta nasıl yayıldığı ve bağışıklık sistemiyle nasıl etkileşime geçtiği konusunda daha fazla araştırma yapılmasını gerektirdiğini vurguluyor.
Koronavirüs salgınının ilk kez ortaya çıktığı ülke olarak bilinen Çin, şimdi de hızla artan HMPV (Human Metapneumovirus) vakalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ülkede, hastanelerin dolup taştığına dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler, sağlık sisteminin üzerindeki baskının giderek arttığını gösteriyor. Özellikle büyük şehirlerde, sağlık kuruluşlarına başvuran hasta sayısında belirgin bir artış olduğu gözlemleniyor.