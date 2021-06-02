Durul Bazan ile Gülsüm Ali birlikteliği

Rol aldığı Hanım Köylü, Diriliş Ertuğrul ve Yüzleşme dizilerindeki rolleriyle tanınan oyuncu Gülsim Ali, meslektaşı Durul Bazan ile birliktelik iddialarıyla gündemde.

Bazan son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Seni Çok Bekledim'de rol alırken, 26 yaşındaki Gülsim Ali ise son olarak Gönül Dağı dizisin rol aldı.