Durul Bazan ile Gülsüm Ali birlikteliği

Son olarak Seni Çok Bekledim dizisiyle ekrana çıkan usta oyuncu Durul Bazan (48) ile birliktelik yaşadığı iddia edilen Gülsüm Ali (26) beraber görüntülendi.

02.06.2021 - 13:08

Durul Bazan ile Gülsüm Ali birlikteliği - 1
Rol aldığı Hanım Köylü, Diriliş Ertuğrul ve Yüzleşme dizilerindeki rolleriyle tanınan oyuncu Gülsim Ali, meslektaşı Durul Bazan ile birliktelik iddialarıyla gündemde.


Durul Bazan ile Gülsüm Ali birlikteliği - 2
İkilinin beraber görüntülenmesi birliktelik iddiaları güçlendirdi.


Durul Bazan ile Gülsüm Ali birlikteliği - 3
Fotoğrafta aralarında 22 yaş fark bulunan ikili birlikte bir dondurmacıda görülüyor.


Durul Bazan ile Gülsüm Ali birlikteliği - 4
Bazan ile genç oyuncu 2019 yılında Yüzleşme dizisinde birlikte rol almıştı.


Durul Bazan ile Gülsüm Ali birlikteliği - 5
Bazan son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Seni Çok Bekledim'de rol alırken, 26 yaşındaki Gülsim Ali ise son olarak Gönül Dağı dizisin rol aldı.

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