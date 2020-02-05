Duruşmada jüriye yapımcı Harvey Weinstein’in çıplak fotoğrafları gösterildi

Fotoğrafların jüriye gösterilmesi kararı, Weinstein'ın 2013 yılında bir otel odasında tecavüz etmekle suçlandığı 34 yaşındaki Jessica Mann'ın cuma günü verdiği ifade üzerine alındı. Mann, yapımcının "deforme olmuş" veya "interseks" olarak göründüğüne dair şaşırtıcı bir ifadede bulunmuştu.Mann, “Onu ilk kez tamamen çıplak gördüğümde belki de yanık kaynaklı olup olmadığını bilmediğim aşırı yara izi var. Testisleri yok ve vajinası varmış gibi görünüyordu” şeklinde ifade vermişti.