Duruşmada jüriye yapımcı Harvey Weinstein’in çıplak fotoğrafları gösterildi

Taciz ve tecavüzle suçlanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein’in yargılanmasına devam edilirken, duruşmada tanığın ifadesini kanıtlamak için, jüri üyelerine Weinstein’in çıplak fotoğrafları gösterildi.

Yapımcı Harvey Weinstein’in yargılanmasına devam ediyor. 67 yaşındaki Weinstein’in New York’taki tecavüz davasında jüriye yapımcının beş tane çıplak fotoğrafı gösterildi.

Mahkeme salonunda, jüri üyelerine, fotoğrafları izleyicilerin göremeyeceği şekilde incelemeleri söylendi. Reuters’a göre fotoğraflar 2018 yılında çekilmişti.
Fotoğrafların jüriye gösterilmesi kararı, Weinstein'ın 2013 yılında bir otel odasında tecavüz etmekle suçlandığı 34 yaşındaki Jessica Mann'ın cuma günü verdiği ifade üzerine alındı. Mann, yapımcının "deforme olmuş" veya "interseks" olarak göründüğüne dair şaşırtıcı bir ifadede bulunmuştu.Mann, “Onu ilk kez tamamen çıplak gördüğümde belki de yanık kaynaklı olup olmadığını bilmediğim aşırı yara izi var. Testisleri yok ve vajinası varmış gibi görünüyordu” şeklinde ifade vermişti.

Savcıların fotoğrafları Mann'ın ifadesine dayanarak göstermiş olup olmadığı açık değilken, savunmanın, paylaşılan görsellere itiraz ettiği bildirildi.

Weinstein’in avukatı Donna Rotunno, mahkemede, fotoğrafların yapımcıyı utandırmaktan başka bir işe yaramadığını söyledi.

Harvey Weinstein’in önceki günkü duruşmasına 34 yaşındaki tanık Jessica Mann’in panik atak krizi damga vuruşmuştu. Weinstein’ın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen ve duruşmada kilit bir tanık olarak tanımlanan Mann’in, Weinstein'ın avukatı tarafından sorgulanınca panik atak geçirmesi üzerine duruşma iptal edilirken genç kadın apar topar adliyeden çıkarılmıştı.

Weinstein, 2017 yılında bu yana 80 kadın tarafından cinsel saldırı ve tacizle suçlanmıştı. Suçlamalar, beraberinde #metoo hareketini başlatmıştı.

Weinstein, 2013’te Jessica Mann'e, 2006’da ise Mimi Haleyi’ye tecavüz etmekten yargılanıyor. Suçlu bulunması durumunda ömür boyu hapis cezası alabilecek.

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