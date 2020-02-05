Duruşmada jüriye yapımcı Harvey Weinstein’in çıplak fotoğrafları gösterildi

Yapımcı Harvey Weinstein’in yargılanmasına devam ediyor. 67 yaşındaki Weinstein’in New York’taki tecavüz davasında jüriye yapımcının beş tane çıplak fotoğrafı gösterildi.
Savcıların fotoğrafları Mann'ın ifadesine dayanarak göstermiş olup olmadığı açık değilken, savunmanın, paylaşılan görsellere itiraz ettiği bildirildi.
Harvey Weinstein’in önceki günkü duruşmasına 34 yaşındaki tanık Jessica Mann’in panik atak krizi damga vuruşmuştu. Weinstein’ın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen ve duruşmada kilit bir tanık olarak tanımlanan Mann’in, Weinstein'ın avukatı tarafından sorgulanınca panik atak geçirmesi üzerine duruşma iptal edilirken genç kadın apar topar adliyeden çıkarılmıştı.
Weinstein, 2017 yılında bu yana 80 kadın tarafından cinsel saldırı ve tacizle suçlanmıştı. Suçlamalar, beraberinde #metoo hareketini başlatmıştı.
Weinstein, 2013’te Jessica Mann'e, 2006’da ise Mimi Haleyi’ye tecavüz etmekten yargılanıyor. Suçlu bulunması durumunda ömür boyu hapis cezası alabilecek.