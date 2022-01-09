Düşes Kate Middleton 40 yaşına girdi

Haberler 09.01.2022 - 16:58 | Son Güncelleme : 09.01.2022 - 17:04
İngiltere Kraliyet Ailesi'nin en sevilen gelini, Cambridge Düşesi Kate Middleton bugün 40 yaşına girdi. Middleton, yeni yaş gününe özel pozlar verdi. Fotoğraf sanatçısı Paolo Roversi tarafından çekilen portreler, 2023'te Ulusal Portre Galeri'sinde sergilenerek kalıcı koleksiyonun bir parçası olacak.
Alexander McQueen imzalı elbiselerle objektif karşısına geçen Middleton'ın fotoğrafları, kraliyetin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Fotoğrafçı Roversi, Düşes'in fotoğrafını çekmenin "gerçek bir sevinç" olduğunu söyleyerek, onun "pozitif enerjisi ile tüm dünyaya umut getirebileceğini" söyledi. Roversi, "Sıcaklığı ve samimi karşılamasından etkilendim ve ruhunun güzelliğini yansıtan parlayan gözleri, kalbinin cömertliğini gösteren gülümsemesi beni büyüledi" dedi.
Geçen yıl Kasım ayında Batı Londra'daki Kew Bahçeleri'nde çekilen portreler, Ulusal Galeride sergilenmeden önce düşesin İngiltere'de yaşadığı veya kendisi için anlamlı olan Berkshire, St Andrews ve Anglesey gibi çeşitli yerlere asılacak.
Middleton'ın doğum gününe özel olarak yayınlanan portrelerden birinde, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in kendisine hediye ettiği küpeleri, diğerinde ise kayınvalidesi Galler Prensesi Diana'ya ait bir çift küpeyi taktığı görüldü.
Middleton'ın doğum günü nedeniyle Kraliçe Elizabeth'in resmi sosyal medya hesabından da kutlama mesajı paylaşıldı.
Middleton ile Kraliçe'nin yan yana çekilen fotoğraflarına yer verilen gönderide, "Cambridge Düşesi'nin 40'ıncı doğum günü kutlu oldun" mesajı yer aldı.
Kate Middleton ile Cambridge Dükü Prens William 2003'de St. Andrews Üniversitesi'nde tanışmıştı. 2011'de tüm dünyanın izlediği görkemli bir törenle evlenen çiftin George, Charlotte ve Louis adında üç çocuğu bulunuyor.