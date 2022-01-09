Düşes Kate Middleton 40 yaşına girdi

Fotoğrafçı Roversi, Düşes'in fotoğrafını çekmenin "gerçek bir sevinç" olduğunu söyleyerek, onun "pozitif enerjisi ile tüm dünyaya umut getirebileceğini" söyledi. Roversi, "Sıcaklığı ve samimi karşılamasından etkilendim ve ruhunun güzelliğini yansıtan parlayan gözleri, kalbinin cömertliğini gösteren gülümsemesi beni büyüledi" dedi.

Geçen yıl Kasım ayında Batı Londra'daki Kew Bahçeleri'nde çekilen portreler, Ulusal Galeride sergilenmeden önce düşesin İngiltere'de yaşadığı veya kendisi için anlamlı olan Berkshire, St Andrews ve Anglesey gibi çeşitli yerlere asılacak.