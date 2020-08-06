Düşes kişiye özel kolyesiyle gündemde (Kate Middleton neden ucuz takı kullanıyor?)

Prens William ile evlendikten sonra kelimenin tam anlamıyla bir moda ikonuna dönüşen; giysileri, aksesuarları milyonlarca kadın tarafından taklit ve takip edilen Cambridge Düşesi Kate Middleton, kişiye özel kolyesiyle gündemde. Katıldığı son etkinlikte çocukları George, Charlotte ve Louis'in isimlerinin baş harfleri bulunan kolye tercih eden Düşes genelde ucuz takılar tercih ediyor. Üstelik bu tercih sadece Middleton'a değil, eltisi Meghan Markle ve ailenin tüm diğer kadınları için geçerli.

Düşes kişiye özel kolyesiyle gündemde (Kate Middleton neden ucuz takı kullanıyor?) - 1

Kraliyet etkinlikleri için evden uzaklaşsa bile Kate Middleton çocuklarını hep yanında taşıyor. Cambridge Düşesi Kate Middleton Baby Basics UK için geçen salı günü gönüllü olarak bir etkinlikte yer aldı.

Beyaz, kemer detaylı, balon kollu Suzannah elbisesini parlak Tabitha Simmons stiletto'larıyla tamamlayan Düşes'in çiçekli Amaia Kids maskesi kadar aksesuarları da dikkat çekti.

Daniella Draper imzalı kolyede George, Charlotte ve Louis'in isimlerinin baş harfleri bulunuyor. Kişiye özel kolyenin fiyatı ise 1340 dolar. Elbette  Düşes'in kolye tercihiyle gündeme gelmesi ilk değil.  Kate Middleton daha önce de 'Neden ucuz takı kullanıyor?' sorusuyla gendeme gelmişti.

Düşes kişiye özel kolyesiyle gündemde (Kate Middleton neden ucuz takı kullanıyor?) - 2
Kıyafetlerini bazen yaptırdığı küçük değişikliklerle tekrar tekrar giyen Kate Middleton'ın takıları da her zaman büyük ilgi çekiyor. Ama o gün içinde katıldığı etkinliklerde ünlü modacıların imzasını taşıyan tasarımlar giyse de bunları çok da dikkat çekmeyen hatta bazen ucuz takılarla tamamlıyor.

Düşes kişiye özel kolyesiyle gündemde (Kate Middleton neden ucuz takı kullanıyor?) - 3
Bazıları bunu Düşes'in tutumlu olmasına bağlasa da aslında asıl neden bu değil.

Düşes kişiye özel kolyesiyle gündemde (Kate Middleton neden ucuz takı kullanıyor?) - 4
Görgü kuralları uzmanı Myka Meier'ın söylediğine göre aslında çok değerli elmas takılara sahip olan Middleton da dahil İngiliz kraliyet ailesine üye kadınların bunları akşam saat 18:00'den önce takmaları kurallara aykırı.


Düşes kişiye özel kolyesiyle gündemde (Kate Middleton neden ucuz takı kullanıyor?) - 5
Yani kraliyet ailesine üye kadınlar elmas gibi çok gösterişli takılarını, taçlarını akşam saat 18:00'den sonra takmalarına izin var.
Düşes kişiye özel kolyesiyle gündemde (Kate Middleton neden ucuz takı kullanıyor?) - 6
Gündüz saatlerinde katıldıkları etkinliklerde ise inci, topaz gibi yine değerli ama gösterişsiz takılarla yetinmeleri gerekiyor.

Düşes kişiye özel kolyesiyle gündemde (Kate Middleton neden ucuz takı kullanıyor?) - 7
Bunun nedeni ise görüntülerinde fazla gösterişe kaçmamaları konusundaki zorunluluk.

Düşes kişiye özel kolyesiyle gündemde (Kate Middleton neden ucuz takı kullanıyor?) - 8
Meier, saat 18:00'den sonra ise elmaslarla süslü taçların, elmas ve zümrütlerin yer aldığı gösterişli gerdanlıkların, yüzüklerin ve küpelerin vaktinin geldiğini söylüyor.

Düşes kişiye özel kolyesiyle gündemde (Kate Middleton neden ucuz takı kullanıyor?) - 9
Ama yine bunun nedeni kraliyet ailesine üye kadınların gösteriş yapması değil. Bunun çok daha farklı bir nedeni var. "Kraliyet kahyası" olarak tanınan görgü kuralları uzmanı ve yayıncı Grant Harrold da akşam saatlerinde takılan bu değerli taşlarla süslü taçların aslında bir mesaj verdiğini belirtiyor.

Düşes kişiye özel kolyesiyle gündemde (Kate Middleton neden ucuz takı kullanıyor?) - 10
Harrold'a göre kadınların taktığı bu değerli taşlarla süslü taçların sırrını ise şöyle açıklıyor: " Evli kadınlar için bu taçların anlamı şu: Bu kadının toplumsal statüsünü gösterir. Onun evli olduğunun ve kendisine bir eş aramadığının sembolüdür." Geçmişten gelen bir gelenek olan bu anlayış, erkeklerin de karşılarındaki kadının evli olduğunu anlamalarına ve ona uygun davranmalarına olanak sağlıyor.

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