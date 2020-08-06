Düşes kişiye özel kolyesiyle gündemde (Kate Middleton neden ucuz takı kullanıyor?)

Kraliyet etkinlikleri için evden uzaklaşsa bile Kate Middleton çocuklarını hep yanında taşıyor. Cambridge Düşesi Kate Middleton Baby Basics UK için geçen salı günü gönüllü olarak bir etkinlikte yer aldı.

Beyaz, kemer detaylı, balon kollu Suzannah elbisesini parlak Tabitha Simmons stiletto'larıyla tamamlayan Düşes'in çiçekli Amaia Kids maskesi kadar aksesuarları da dikkat çekti.

Daniella Draper imzalı kolyede George, Charlotte ve Louis'in isimlerinin baş harfleri bulunuyor. Kişiye özel kolyenin fiyatı ise 1340 dolar. Elbette Düşes'in kolye tercihiyle gündeme gelmesi ilk değil. Kate Middleton daha önce de 'Neden ucuz takı kullanıyor?' sorusuyla gendeme gelmişti.