Düşes'in annesi Carole Middleton'dan corona virüs mücadelesine destek

Dün itibariyle 9. evlilik yıldönümlerini kutlayan Prens William ve Kate Middleton'ın corona virüsle mücadeleye sağladığı büyük desteklerden sonra, Düşes'in annesi Carole Middleton'dan da bir hamle geldi.

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30.04.2020 - 07:38

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gözde çifti Kate Middleton ve Prens William, 9'uncu evlilik yıl dönümlerini kutlarken, Cambridge Düşesi'nin annesi Carole Middleton, devam eden corona virüs krizinden etkilenenlere yardım etmek için üzerine düşeni yapıyor.

People dergisine göre Middleton, hafta sonu boyunca parti planlama şirketi üzerinden yerel bir hastanenin çocuk koğuşundaki sağlık çalışanlarına oyuncaklarla dolu çantalar bağışladı.





Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis'in büyükannesi, parti parçalarının Instagram Hikayeleri aracılığıyla, şu anda yeni virüsle savaşan çocuklar için bir kutu sürprizle dolu araba bagajını gösteren bir anı paylaştı.





Annesi gibi, Düşes de İngiltere ve dünyanın geri kalanı küresel sağlık kriziyle mücadele ederken teşviklerle ilgilenmekle meşguldü.

Son haftalarda, William ve Kate bir NHS acil çağrı merkezini ziyaret etmek, öğretmenler ve bakıcılar ile görüntülü görüşmek ve acil durum cephe çalışanları için duygusal destek sağlayan en son zihinsel sağlık girişimi Our Frontline'ı başlatmak için zaman ayırdılar.

Cambridge Dükü de "Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca, Birleşik Krallık'taki milyonlarca sağlık çalışanı, koronavirüs salgını sırasında hepimizi korumak için fiziksel ve zihinsel sağlıklarını ortaya koydu. Her gün travmatik durumlarla kendi başlarına mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Kendileri ve aileleri için riskler konusunda endişe duyuyor, "diye konuştu. Dük ayrıca "Catherine ve ben, Royal Foundation ile birlikte Our Frontline'ı desteklemek için elimizden geleni yapacağız. Bu çalışma önümüzdeki aylarda bizim önceliğimiz olacak" dedi.